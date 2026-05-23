Tumm Se Tumm Tak Spoiler: शादी के बाद बदल जाएगा आर्य-अनु का रिश्ता, खुलेगा राजनंदिनी का सच
सीरियल तुम से तुम तक में लाख मुश्किलों के बाद भी अनु और आर्य की शादी हो जाएगी। लेकिन इस शादी के बाद अनु की जिंदगी बदल जाएगी। उसे आर्य से जुड़े औसा सच पता चलेगा जिसपर यकीन करना उसके लिए मुश्किल होगा।
टीवी सीरियल तुम से तुम तक में अनु और आर्य वर्धन की शादी का ट्रैक चल रहा है। शो में दिखाया जा रहा है कि अनु और आर्य के परिवार वाले मेहंदी, संगीत और हल्दी की रस्म में बिजी हैं। शगुन दिए जा रहे हैं। इसी बीच मानसी और मीरा भी शादी में गड़बड़ी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मेहंदी की रस्म में अनु के कपड़े किसी ने गंदे कर दिए थे तो मीरा ने लाइट का फ्यूज उड़ा दिया था। आर्य और अनु हर तरह की मुश्किलों को पार कर शादी के बंधन में बंध ही जाएंगे। शादी के बाद शो में असली ट्विस्ट आने वाला है जिससे अनु की जिंदगी बदलने वाली है।
अब होगी यशवर्धन की एंट्री
अनु और आर्य जैसे ही शादी के बंधन में बंधेंगे तो उनके सामने एक अनजान शख्स आ खड़ा होगा। सिद्धि मां इस शख्स को अपने साथ लाई है। चेहरे पर बढ़ी हुई दाढ़ी होने की वजह से आर्य उसे पहचान नहीं पाता। लेकिन उस अनजान शख्स की आंखों से वो को जाना-पहचाना लगता है। दरअसल, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि राजनंदिनी का भाई और गायत्री का असली बेटा यशवर्धन है। यश की जब सच्चाई सामने आएगी तो आर्य के होश उड़ जाएंगे। इसी के साथ अनु को राजनंदिनी से जुड़ा और सच भी पता चलेगा।
अनु का होगा गृहप्रवेश
शादी के बाद वर्धन हाउस में अनु का गृहप्रवेश होगा। सब रस्मों के साथ अनु को घर में लाया जाता है। लेकिन पहली ही रात को अनु को राजनंदिनी का साया फिर से दिखाई देता है। उसे वो लड़की फिर से नजर आती है जो उसे सगाई वाले दिन सपने में दिखी थी। अनु हैरान हो जाती है और उसे समझ आता है कि इस सपने वाली लड़की का कनेक्शन आर्य से भी है।
अनु की बदल जाएगी जिंदगी
आने वाले एपिसोड में ये भी दिखाया जाएगा कि अनु, आर्य को बार-बार उस सीक्रेट रूम में जाते हुए देख लेगी। अनु हंसी-मजाक में ही कहेगी कि उसे उस रूम में जाना है। लेकिन आर्य बहुत ही बुरे तरह अनु को जवाब देते हैं कि वो उस कमरे में कभी नहीं जा सकती है। आर्य का ये बदला नेचर देख अनु हैरान हो जाएगी। उसे समझ नहीं आएगा कि जो आर्य सर उससे हमेशा से अच्छे से बात करता है वो आज इतने बुरे तरह से कैसे बिहेव कर रहा है। अनु के आगे जो सच सामने आएगा उससे जिंदगी बदल जाएगी।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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