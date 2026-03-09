Tumm Se Tumm Tak: अनु को पता चल गई आर्य की सच्चाई, गायत्री नहीं है मां, राजनंदिनी का ये था रिश्ता
टीवी सीरियल तुम से तुम तक में तब तगड़ा ट्विस्ट आ गया है। अनु और आर्य की शादी की बात ही चल रही थी कि सच्चाई सामने आ जाती है। अनु को पता चल जाता है कि राजनंदिनी की मां कौन है और आर्य किसका बेटा है।
टीवी सीरियल तुम से तुम तक में आखिरकार गोपाल बेटी अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते के लिए मान गए हैं। आर्य ने अपनी शर्त पूरी करते हुए 7 दिनों के अंदर ही गोपाल को मना लिया। होली के खास मौके पर गोपाल खुद अनु को परमिशन देते हैं कि वो आर्य के साथ होली खेल सकती है। आर्य सबके सामने अनु के गालों पर होली के रंग लगाते हैं। इसके बाद अनु सिर्फ आर्य के ख्यालों में डूबी हुई है। वहीं आर्य ने अनु को सरप्राइज देने के लिए अपनी मां गायत्री के साथ शादी का शगुन तैयार कर लिया है। लेकिन इस बीच अनु को आर्य का सबसे बड़ा झूठ पता चलने वाला है। इसके बाद वो शादी से इनकार कर देगी।
मानसी ने शगुन की थाली फेंकी
दरअसल, अनु को सरप्राइज देने के लिए आर्य अपनी मां के साथ शादी का शगुन लाने वाला है। गायत्री अपनी बहू के लिए नई साड़ी और गहने तैयार करती है। और थाली सजाती है। लेकिन तभी मानसी की मां से बहस होती है और वो शगुन की थाली गिरा देती है। ये सब आर्य देख लेता है और मानसी को उसके इस बुरे बर्ताव के लिए खूब फटकार लगाता है। फिर गायत्री दोबारा से थाली सजाती है। आर्य और गायत्री अनु को सरप्राइज देने के लिए घर पहुंचते हैं। लेकिन अनु घर नहीं होती। जब वो बाद में घर पहुंचती है तो थोड़ी दुखी होती है।
गायत्री नहीं है आर्य की मां
मां गायत्री अनु को शगुन की थाली देती है और वो ले भी लेती है। लेकिन आवो आर्य से शादी के लिए मना कर देती है। दरअसल, अनु को पता चल गया है कि आर्य, गायत्री का बेटा नहीं है, बल्कि दामाद है। आर्य ने गायत्री की बेटी राजनंदिनी से शादी की थी। और राजनंदिनी हर्ष की बहन थी। अनु को समझ नहीं आता कि अगर आर्य ने राजनंदिनी से शादी की थी तो वो गायत्री के बेटे नहीं हैं, बल्कि दामाद हैं। गायत्री आर्य की असली मां नहीं, सास है। ये सच अनु को पता चल गया है और झूठ छुपाने के लिए अनु का विश्वास डगमगा गया है।
अनु का टूटा विश्वास
अनु कहती है कि अब उसे पूरा सच जानना है और वो शादी के लिए हां नहीं कह सकती। आर्य ने बार-बार अनु से सच छुपाया है। वहीं आर्य अपनी सच्चाई अनु को बताने की कोशिश करता है लेकिन वो किसी का सच सुनने को तैयार नहीं है। आर्य भी कह देता है कि अब वो अनु को विश्वास दिलाने के बाद ही उससे शादी करेंगे।
