Tumm Se Tumm Tak: अनु ने मीरा को तगड़ा जवाब देकर की उसकी बोलती बंद, हर्ष ने माना अपनी भाभी

Tumm Se Tumm Tak: अनु ने मीरा को तगड़ा जवाब देकर की उसकी बोलती बंद, हर्ष ने माना अपनी भाभी
सीरियल तुम से तुम तक में अनु ने मीरा को तगड़ा जवाब देकर उसकी बोलती बंद कर दी है। मीरा लगातार अनु को परेशान कर रही थी और उसके खिलाफ साजिश रच रही थी। लेकिन इस बार मीरा ने अनु के करैक्टर पर सवाल उठा दिए थे।
टीवी सीरियल तुम से तुम तक में अब मीरा को तगड़ा जवाब मिल गया है। दरअसल, जब से शो की शुरुआत हुई है तभी से मीरा, अनु के लिए मुसीबत बनी हुई हैं। लेकिन इस बार अनु ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। मौजूदा ट्रैक की बात करें तो हाल में मीरा ने अपनी चालाकी से अनु और आर्यवर्धन की हाथ पकड़े हुए तस्वीर लीक कर दी थी। ये तस्वीर टीवी चैनल पर भी दिखाई गई जिसके बाद अनु के पिता गोपाल और मां पुष्पा की मोहल्ले में बदनामी हुई। इस बदनामी से बचाने के लिए आर्य मदद के लिए आगे आए हैं और परिवार को हिम्मत दी है।
हर्ष को पसंद आई अनु
दरअसल, इस समय दो ट्रैक एक साथ चल रहे हैं। पहले ट्रैक में ये दिखाया गया है कि हर्ष ने अनु और आर्य के रिश्ते को गलत माना और उसे गलत शब्द बोले थे। लेकिन अनु ने अपने व्यवहार से उसे अपना बनाया लिया। हर्ष को अनु में राजनंदिनी की झलक दिखाई दी। हर्ष ने आर्य के सामने कहा कि अनु ही उसकी भाभी बनेगी। ये सुनते ही आर्य खुश हो जाता है और कहता है कि अनु ने उनके भाई को भी अपना बना लिया।
मोहल्ले वाले हुए खिलाफ
अगले ट्रैक में गोपाल और पुष्पा बदनामी झेल रहे हैं रघुपति मोहल्ले वाले के साथ मिलकर अनु की बेइज्जती करता है। बाद में पुष्पा सभी को घर पर चाय और पकोड़े के लिए बुलाती है लेकिन अनु और आर्य के अफेयर का चर्चा शुरू होते ही वहां से सब चले जाते हैं। लेकिन एक बुजुर्ग दोनों का था देता है और कहता है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा।
अनु ने की मीरा की बोलती बंद
इतनी बदनामी के बाद भी अनु ऑफिस जाती है। उसे आर्य ऑफिस में नजर नहीं आते। लेकिन तभी मीरा प्रोजेक्टर पर उसे वो तस्वीर दिखाती है। इस वही तस्वीर जिसमें अनु और आर्य हाथ पकड़ कर चल रहे होते हैं। ये तस्वीर मीरा ने ही न्यूज चैनल को भिजवाई थी। अब इसी तस्वीर को मीरा भी अनु के किरदार पर शक करती है। मीरा कहती है कि उसने आर्य को फंसाया है। ये सुनते ही चुप रहने वाली अनु अचानक से भड़क उठती है। वो कहती है कि उन्हें कोई हक़ नहीं है उनके और आर्य के रिश्ते के बारे इ बात करने की। अनु की ऊंची आवाज सुन मीरा को हैरान हो जाती है। इसके बाद आर्य आता है और मीरा तुरंत शिकायत करने लगती है। तभी आर्य, मीरा को वहां से जाने के लिए कहता है। दोनों को साथ देखकर मीरा दुखी हो जाती है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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