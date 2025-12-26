Tumm Se Tumm Tak Spoiler: आर्या के सामने खुलेगी मीरा की पोल, अनु को मिलेगा सबसे बड़ा सरप्राइज

संक्षेप: टीवी सीरियल तुम से तुम तक के आने वाले एपिसोड में तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आर्या को पता चलने वाली है मीरा की असलियत। इसके अलावा आर्या अनु को खुश करने के लिए ये खास चीज गिफ्ट करता है। अनु औरआर्या की लव स्टोरी आगे बढ़ रही है।

टीवी सीरियल तुम से तुम तक कुछ ही महीनों में ऑडियंस का फेवरेट बना हुआ है। इस सीरियल में 46 साल के आर्यवर्धन और 19 साल की अनु की अनोखी लव स्टोरी दिखाई जा रही है। पिछले कुछ समय से सीरियल में आर्या की मां के एक्सीडेंट का ट्रैक चल रहा था। लेकिन अब मीरा की चालाकी का खुलासा होने वाला है। आने वाले एपिसोड में खुद आर्या, मीरा की चालाकी पकड़ेंगे और अनु को सबसे बड़ा फूलों का गुलदस्ता देंगे। नए एपिसोड से दोनों के प्यार की कहानी आगे बढ़ने वाली है।

मीरा ने रची अनु के खिलाफ साजिश आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मीरा, अनु से कह देती हैं कि अगर वो एग्जाम में फेल हुई तो उसके साथ से वर्धन ग्रुप की ये नौकरी छिन जाएगी। ये सुनकर अनु परेशान हो जाती है। बाद में अनु आर्या की बाहों में ही बेहोश हो जाती है। दोस्त सिमरन बताती है कि अनु को रिजल्ट की टेंशन हैं। अगले दिन जब अनु अपना रिजल्ट दोस्त से पूछती है तो उसे पता चलता है कि वो फेल हो गई। लेकिन आर्यवर्धन को यकीन नहीं होता। वो कॉलेज के रिजल्ट पर की जांच का आदेश देते हैं। अंत में जो सच सामने आता है उससे सब हैरान हो जाते हैं।

आर्या ने खोली मीरा की चालाकी की पोल दरअसल, मीरा ने कॉलेज के प्रिंसिपल को पैसे देकर अनु को फेल करने की साजिस रची थी। वो चाहती थी कि अनु, कंपनी छोड़कर चली जाए ताकी वो खुद आर्या के नजदीक आ सके। लेकिन जब जांच होती है तो प्रिंसिपल सब सच आर्या के सामने उगल देता है। और मीरा की पोल खुल जाती है। इसके बाद मीरा आर्या और अनु को बर्बाद करने के लिए नई चाल चलेगी।