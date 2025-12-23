Tumm Se Tumm Tak: अनुपमा-क्योंकि सास…को टक्कर दे रहा है ये सीरियल, TRP में बनाई जगह

संक्षेप: शरद केलकर और निहारिका स्टारर सीरियल तुम से तुम तक अपनी अनोखी कहानी के लिए ऑडियंस को पसंद आ रहा है। नए एपिसोड की बात करें तो आर्या एक बार फिर अनु और उसके परिवार की मदद के लिए मीडिया में कुछ खास बोल देता है।

टीवी की दुनिया में अनुपमा और क्योंकि सास भी कभी बहू थी के अलावा एक ऐसा भी सीरियल है जो ऑडियंस की पसंद बनते जा रहा है। कम ही वक्त में सीरियल की अलग कहानी ऑडियंस को पसंद आ रही है। इसलिए TRP की रेस में एक जगह इस सीरियल को भी मिल रही है। जी टीवी पर आने वाले सीरियल तुम से तुम तक अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुआ है। इस शो में मशहूर एक्टर शरद केलकर और निहारिका चौकसे लीड रोल में ऑडियंस के फेवरिट बनते जा रहे हैं।

एक अनोखी कहानी जो दे सकती है अनुपमा को टक्कर इस सीरियल की कहानी 46 साल के बिजनेसमैन आर्यवर्धन और 19 साल की अनु की लव स्टोरी के इर्द-गिर्द घूमती है। जब ये सीरियल टीवी पर टेलीकास्ट हुआ था तो अनोखी कहानी और एक अधेड़ उम्र शख्स की 19 साल की लड़की से लव स्टोरी कुछ लोगों की पसंद नहीं आई थी। मामला बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंचा। लेकिन अंत में कोर्ट टीवी शो और मेकर्स के हक में फैसला सुनाते हुए इसे गलत नहीं कहा था। कोर्ट-कचहरी के बाद ये शो अब TRP लिस्ट के टॉप 5 में शामिल है। कहानी की शुरुआत में आर्या, अनु को हर मुश्किलों से बचाता है और अब उसे अपनी ही कंपनी में जॉब देता है, आर्या की वजह से अनु एक फ्रॉड इंसान से शादी कर पाने से बच जाती हैं।

आर्या ने फिर की अनु और परिवार की मदद अब मौजूदा ट्रैक की बात करें तो कहानी आर्या की मां के एक्सीडेंट पर आ गई है। मीडिया में खबर फैल जाती है कि अनु के पिता गोपाल ने ही आर्या की मां का एक्सीडेंट किया है। मीडिया अनु के घर पहुंच जाती है और उनके परिवार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच खुद आर्या मीडिया के सामने आते हैं और अपनी मां के एक्सीडेंट के लिए गोपाल को दोषी नहीं मानते। आर्या मीडिया के सामने कहते हैं कि उनकी मां की एक्सीडेंट की वजह गोपाल नहीं बल्कि कोई और है। आर्या से मिले इस सपोर्ट के बाद अनु की मुश्किलें और आसान हो जाएंगी।