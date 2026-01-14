Hindustan Hindi News
Tumm Se Tumm Tak: अनु और आर्य को लेकर होने वाली है बड़ी भविष्यवाणी, मीरा ने चली नई चाल

Tumm Se Tumm Tak: अनु और आर्य को लेकर होने वाली है बड़ी भविष्यवाणी, मीरा ने चली नई चाल

संक्षेप:

Tumm Se Tumm Tak: सीरियल तुम से तुम तक में अनु के पापा के इलाज के लिए मीरा पेपर पर साइन नहीं करती। इस बीच आर्य मदद के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है। आगे आने वाले एपिसोड में सिद्धि माता की एंट्री होने वाली है। ये अनु और आर्य को लेकर तगड़ी भविष्यवाणी करने वाली हैं।

Jan 14, 2026 03:28 pm IST
टीवी सीरियल तुम से तुम तक में एक तगड़ी भविष्यवाणी होने वाली है। ये भविष्यवाणी अनु के पापा गोपाल और मां पुष्पा को हैरान करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हाल के एपिसोड में क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है। मीरा की चाल कामयाब होती है। गोपाल को हार्ट अटैक आ जाता है। दूसरी तरफ आर्य, अनु को प्रपोज करने वाला था। लेकिन अनु के पापा को आए हार्ट अटैक की खबर सुन बिना बताए ही वहां से चली जाती हैं। अनु को पिता के इलाज के लिए पैसों की जरूरत होती और और मीरा इंश्योरेंस के पेपर्स पर साइन करने के बजाय अनु को जानबूझकर कर इग्नोर करती है। इस बीच आर्य एक परिवार बनकर अनु के पिता की मदद के लिए सामने आता है।

मीरा की चालाकी से जा सकती थी गोपाल की जान

अनु को पिता के इलाज के लिए पैसों की जरूरत होती है। उसे याद आता है कि ऑफिस के इंश्योरेंस से उसके पिता का इलाज हो सकता है। वो इंश्योरेंस पेपर पर मीरा के साइन लेने उनके घर जाती है। लेकिन मीरा जानबूझकर दरवाजे के बाहर अनु को रोते हुए छोड़कर कानों में हैडफ़ोन लगाकर बैठ जाती है। वो स्क्रीन पर सब कुछ देख रही होती है कि अनु कितना रो रही है। लेकिन वो अनु से अपनी दुश्मनी बुरी तरह से निकालती है। अनु थक हार कर जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो अपने सामने आर्य को देख थोड़ी सुकून की सांस लेती है। अनु, आर्य को देख फूट फूटकर रोने लगती है।

tumm se tumm tak

आर्यवर्धन ने की मदद

आर्य हॉस्पिटल वालों से कहता है कि गोपाल के इलाज में एक सेकंड की भी देरी नहीं होनी चाहिए। पैसे हो दे रहे हैं। आर्य हॉस्पिटल का खर्च उठाते हैं। आर्य, अनु को तसल्ली देता है। इस बीच पुष्पा भी दोनों को साथ देख लेती है। शुरू में तो वो खुश होती है। लेकिन अचानक उन्हें याद आता है कि ये सब इन दोनों की वजह से हुआ है तो वो गुस्से में आ जाती है।

आर्य और अनु को लेकर होगी भविष्यवाणी

अब आगे एक भविष्यवाणी होने वाली है। सीरियल में सिद्धि माता की एंट्री होंगी। सिद्धि माता अनु और आर्य को लेकर भविष्यवाणी करती है कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इनका मिलन कोई नहीं रोक सकता है। ये सुनते ही गोपाल और पुष्पा दोनों के रिश्ते को स्वीकारने के बारे में सोचेंगे।

