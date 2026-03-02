Tumm Se Tumm Tak: आर्य को हराने के लिए मीरा ने चली तगड़ी चाल, गोपाल को होगा अनु की पसंद पर गर्व

Tumm Se Tumm Tak: आर्य को हराने के लिए मीरा ने चली तगड़ी चाल, गोपाल को होगा अनु की पसंद पर गर्व
Tumm Se Tumm Tak: सीरियल तुम से तुम तक में आर्य और अनु की लव स्टोरी के बीच एक बार फिर मीरा आ गई है। मीरा, गेम में आर्य को हराने के लिए तगड़ी चाल चल रही है। लेकिन अंत में वो खुद इस चाल में फंस जाएगी।
टीवी सीरियल तुम से तुम तक की कहानी अब आर्यवर्धन और गोपाल के बीच घूम रही है। आर्य ने गोपाल को मनाने के लिए 7 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट किया हुआ है। अब चैलेंज का आखिरी पढ़ाव शुरू हो गया है। आर्य ने सिमरन की मदद से कॉलोनी स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया था। खेल शुरू हो गया है। आर्य इस खेल में जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मीरा वापस आ गई है और उसने रघुवीर के साथ मिलकर आर्य को गेम में हराने के लिए पहलवान भेजा है। मीरा को यकीन है कि पहलवान के आगे आर्य टिक नहीं पाएंगे और गोपाल का चैलेंज हार जाएंगे।
मीरा ने चली चाल
जब से मीरा को पता चलता है कि आर्य, गोपाल को खुश करने के लिए स्पोर्ट्स डे के कम्पटीशन में जीतना चाहते हैं तो वो खुद गोपाल के पास पहुंच जाती है। मीरा कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आर्य और अनु की शादी के लिए राजी ना हो। ये सुनते ही गोपाल को आर्य की वो बात याद आ जाती है जिसमें उस शख्स के बारे में बात करते हैं जिसने गलत तरीके से उन्हें अफेयर की जानकारी दी थी। गोपाल समझ जाते हैं कि ये मीरा की चाल है। वो मीरा से पूछते हैं कि वो अनु के पिता है इसलिए अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते। लेकिन उन्हें आर्य और अनु की शादी से क्या दिक्कत है। आगे गोपाल कहते हैं कि उन्हें दुनियादारी की ज्यादा समझ है।
पहलवान को हराएंगे आर्य सर
अब नए एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आर्य और उन पहलवानों के बीच कम्पटीशन होगा। शुरुआत में सभी को लगेगा की आर्य हार जाएगा। लेकिन बाद में जब आर्य पावर के साथ अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो उस पहलवान को हरा देते हैं। ये देखते ही अनु खुशी से झूम उठेगी। वहीं गोपाल को भी आर्य पर खूब गर्व होगा। वो सोचेंगे कि इस आदमी को वोउम्रदराज होने का ताना मारते रहे उसने अकेले ही पहलवान को हरा दिया।
गोपाल को आर्य पर होगा गर्व
आगे गोपाल ही जीतने वाले आर्य को गर्व के साथ ट्रॉफी देंगे। अनु और पुष्पा देखकर बहुत खुश होंगी। लेकिन मीरा को ये जीत हजम नहीं होगी। वो रघुवीर को ताना मरती है और पहलवानों को भी पैसे देने से इनकार देती है। अब गोपाल भी आर्य की मेहनत से प्रभावित होकर दोनों के रिश्ते के लिए हां बोल देते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। इतनी आसानी से दोनों की शादी नहीं होगी।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
