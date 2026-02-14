Hindustan Hindi News
Tumm Se Tumm Tak: महाशिवरात्रि के बाद बदलेगी अनु-आर्य की किस्मत, पुष्पा खुद तोड़ेगी मोहित से शादी

Feb 14, 2026 11:01 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
Tumm Se Tumm Tak: सीरियल तुम से तुम तक में पुष्पा को वो सच पता चलेगा जो उसे बहुत इमोशनल कर देगा। इसके बाद वो खुद अपनी बेटी अनु और मोहित की शादी तोड़ेगी। वहीं महाशिवरात्रि के बाद दोनों एक होने वाले हैं।

टीवी सीरियल तुम से तुम तक में आर्यवर्धन अपनी अनु से अलग होने के बाद नशे की लत में डूबता जा रहा है। आर्य, अनु की शादी डॉक्टर मोहित से करते नहीं देख पा रहा है। इसलिए उसने अब शराब को अपना नया दोस्त बना लिया है। लेकिन कहानी में अब तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है। एक तरफ जहां डॉक्टर मोहित और अनु की शादी की तैयारियां शुरू होने वाली थीं। वहीं वहीं अनु की मम्मी ये शादी तोड़ने की तैयारी कर रही हैं। पुष्पा को कुछ ऐसा पता चल गया है जिसके बाद वो अपनी बेटी की खुशियों को चुनेगी।

पुष्पा को पता चलेगा सच

नए एपिसोड में दिखाया जाएगा कि गोपाल अपनी बेटी को समझाते हैं कि वो दुनियावालों के ताने के डर से आर्य को अपना दामाद नहीं बना सकते। दुनिया को लगेगा कि पैसों की वजह से ये रिश्ता हुआ है। अनु अपने पापा से कहती है कि वो उन्ही की मर्जी से शादी करेगी। उसके बाद गायत्री मां अपने बेटे आर्य को बचाने के लिए अनु के पास जाती है। वो कहती है कि क्या तुमने आर्य से कभी प्यार नहीं किया था, फिर क्यों ऐसा कर रही हो। ये सुनते ही अनु कहती है कि वो आर्य से प्यार करती है लेकिन वो अपने मम्मी पापा से भी उतना ही प्यार करती है और उन्हें दुख नहीं दे सकती। यहां ट्विस्ट आता है जब अपनी बेटी के मुंह से खुद पुष्पा उसका दर्द सुन लेती है। उसे रोना आता है कि अनु को उनकी वजह से अपना प्यार त्यागना पड़ रहा है। कहानी में अगला ट्विस्ट तब आएगा जब पुष्पा को मोहित और उसकी मम्मी पर भी शक होगा। उसे और वो दोनों की शादी खुद तोड़ देगी।

महाशिवरात्रि के बाद बदलेगी किस्मत

अब कल महाशिवरात्रि के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि मोहित और अनु मंदिर में दीया जलाकर पानी में बहा देंगे। दूसरी तरफ आर्य भी अपना दीया बहा देता है। लेकिन वो बुझ जाता है। तभी अनु का दिया उसे फिर से जला देता है। सिद्धि मां कहती हैं कि अब दोनों की किस्मत बदलने वाली है। दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। नए एपिसोड में दोनों को वैलेंटाइन सेलिब्रेट करते भी दिखाया जाएगा।

अनु और आर्य की शादी का ट्रैक

आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनु के मम्मी पापा खुद अपनी बेटी के लिए आर्य का हाथ मांगेगे। दोनों एक होने वाले हैं। ये ट्विस्ट ऑडियंस को बड़ा सरप्राइज देने वाला है। अनु और आर्य की शादी का ट्रैक भी जल्दी शुरू होने वाला है।

