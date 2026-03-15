Tumm Se Tumm Tak: हर्ष वर्धन ने अनु के आगे रख दी ये तगड़ी शर्त, पुष्पा ने की रघुपति की पिटाई

Tumm Se Tumm Tak: हर्ष वर्धन ने अनु के आगे रख दी ये तगड़ी शर्त, पुष्पा ने की रघुपति की पिटाई
टीवी सीरियल तुम से तुम तक में हर्ष वर्धन ने आर्य को बता दिया है कि वो अनु को पसंद नहीं करता और दोनों की शादी के लिए राजी नहीं है। लेकिन अनु अपनी बातों से हर्ष को मनाने की कोशिश करती है। हर्ष अनु के आगे एक तगड़ी शर्त रख देता है।
टीवी सीरियल तुम से तुम तक में आर्यवर्धन और अनु के लिए अपने परिवारों को मनाना मुश्किल टास्क होता जा रहा है। पिछले हफ्ते के एपिसोड्स में दिखाया गया था कि आर्य ने अनु के पिता गोपाल को मनाने के लिए स्ट्रगल किया था। अंत में गोपाल दोनों के रिश्ते के लिए मान गए। अब अनु की बारी है हर्ष और मानसी को मनाने की। लेकिन हर्ष ने तो पहले ही आर्य को बता दिया है कि उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनु ही है। ये सुनते ही आर्य के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दूसरी तरफ पुष्पा ने अनु के करैक्टर पर सवाल उठाने वाले रघुपति की पिटाई कर दी।
हर्ष को नहीं पसंद अनु
आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि हर्ष खुद को कमरे में बंद कर लेगा। और जब आर्य परेशान हो कर उससे बात करने की कोशिश करेगा तो वो बोलेगा कि अनु है उसकी प्रॉब्लम और वो उनके, वर्धन फैमिली के लिए सही नहीं है। दोनों के रिश्ते के बारे में लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। ये सब सुनकर भी आर्य शांत रहता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। हर्ष को मनाने की जिम्मेदारी अनु ने ले ली है।
हर्ष को अनु ने मनाया
नए एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनु ऑफिस में हर्ष सर से मिलती है और अपने और आर्य के रिश्ते के बारे में बात करती है। हर्ष गुस्से में कहता है कि हां उसने हर्ष और अनु की शादी के लिए मना किया है। ये सुनने के बाद अनु बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। लेकिन वो केबिन के बाहर इंतजार करती रहती है कि हर्ष उसे दोबारा मिलने के लिए बुलाएंगे। अनु सुबह से शाम तक हर्ष के केबिन के बाहर इंतजार करती रहती है। लेकिन हर्ष मिलने से मना कर देता है। जब हर्ष की हिम्मत हार जाती है तो वो अनु से मिलता है। अनु केबिन में जाती है और प्यार से अपनी बात रखती है।
हर्ष वर्धन की शर्त
कई घंटों बाद हर्ष हार कर अनु को अपने केबिन में बुलाता है। अनु अपने आपको साबित करने के लिए भगवान और अपने प्यार का उदारहण देती है। अनु की बातों में हर्ष की सच्चाई और मासूमियत नजर आती है। इस बार हर्ष का लहजा बदल जाता है। वो अनु के आगे एक शर्त रख देता है। वो कहता है कि ये शादी एक ही शर्त पर होगी अगर अनु वर्धन परिवार की बहू बनने से पहले थोड़ा लाइफस्टाइल, रहन-सहन का ढंग सीख ले उसके बाद वो खुद अपने भाई की शादी उनसे करवाएंगे। ये शर्त सुनते ही अनु हां बोल देती है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अनु अपने लिए एक टीचर हायर करती है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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