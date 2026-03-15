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Tumm Se Tumm Tak: हर्ष वर्धन ने अनु के आगे रख दी ये तगड़ी शर्त, पुष्पा ने की रघुपति की पिटाई

Mar 15, 2026 02:46 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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टीवी सीरियल तुम से तुम तक में हर्ष वर्धन ने आर्य को बता दिया है कि वो अनु को पसंद नहीं करता और दोनों की शादी के लिए राजी नहीं है। लेकिन अनु अपनी बातों से हर्ष को मनाने की कोशिश करती है। हर्ष अनु के आगे एक तगड़ी शर्त रख देता है।

Tumm Se Tumm Tak: हर्ष वर्धन ने अनु के आगे रख दी ये तगड़ी शर्त, पुष्पा ने की रघुपति की पिटाई

टीवी सीरियल तुम से तुम तक में आर्यवर्धन और अनु के लिए अपने परिवारों को मनाना मुश्किल टास्क होता जा रहा है। पिछले हफ्ते के एपिसोड्स में दिखाया गया था कि आर्य ने अनु के पिता गोपाल को मनाने के लिए स्ट्रगल किया था। अंत में गोपाल दोनों के रिश्ते के लिए मान गए। अब अनु की बारी है हर्ष और मानसी को मनाने की। लेकिन हर्ष ने तो पहले ही आर्य को बता दिया है कि उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनु ही है। ये सुनते ही आर्य के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दूसरी तरफ पुष्पा ने अनु के करैक्टर पर सवाल उठाने वाले रघुपति की पिटाई कर दी।

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हर्ष को नहीं पसंद अनु

आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि हर्ष खुद को कमरे में बंद कर लेगा। और जब आर्य परेशान हो कर उससे बात करने की कोशिश करेगा तो वो बोलेगा कि अनु है उसकी प्रॉब्लम और वो उनके, वर्धन फैमिली के लिए सही नहीं है। दोनों के रिश्ते के बारे में लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। ये सब सुनकर भी आर्य शांत रहता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। हर्ष को मनाने की जिम्मेदारी अनु ने ले ली है।

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हर्ष को अनु ने मनाया

नए एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनु ऑफिस में हर्ष सर से मिलती है और अपने और आर्य के रिश्ते के बारे में बात करती है। हर्ष गुस्से में कहता है कि हां उसने हर्ष और अनु की शादी के लिए मना किया है। ये सुनने के बाद अनु बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। लेकिन वो केबिन के बाहर इंतजार करती रहती है कि हर्ष उसे दोबारा मिलने के लिए बुलाएंगे। अनु सुबह से शाम तक हर्ष के केबिन के बाहर इंतजार करती रहती है। लेकिन हर्ष मिलने से मना कर देता है। जब हर्ष की हिम्मत हार जाती है तो वो अनु से मिलता है। अनु केबिन में जाती है और प्यार से अपनी बात रखती है।

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हर्ष वर्धन की शर्त

कई घंटों बाद हर्ष हार कर अनु को अपने केबिन में बुलाता है। अनु अपने आपको साबित करने के लिए भगवान और अपने प्यार का उदारहण देती है। अनु की बातों में हर्ष की सच्चाई और मासूमियत नजर आती है। इस बार हर्ष का लहजा बदल जाता है। वो अनु के आगे एक शर्त रख देता है। वो कहता है कि ये शादी एक ही शर्त पर होगी अगर अनु वर्धन परिवार की बहू बनने से पहले थोड़ा लाइफस्टाइल, रहन-सहन का ढंग सीख ले उसके बाद वो खुद अपने भाई की शादी उनसे करवाएंगे। ये शर्त सुनते ही अनु हां बोल देती है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अनु अपने लिए एक टीचर हायर करती है।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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