Tumm se Tumm Tak: हर्ष को अनु में दिखेगी भाभी राजनंदिनी की झलक, आर्य संग शादी करवाने के लिए होगा राजी
सीरियल तुम से तुम तक में अनु को टेस्ट में फेल करने के बाद माफी मांगेगा हर्ष। सिद्धि मां ने अनु और आर्य के मिलन के बाद एक राज खुलने की भविष्यवाणी की है। नए एपिसोड में एक राज खुलने वाला है जो दोनों की जिंदगी बदलने वाला है।
टीवी सीरियल तुम से तुम तक में अनु को हर्ष वर्धन ने खुद को बदल कर वर्धन परिवार की बहू बनने का चैलेंज दिया था। इस चैलेंज को पास करने के लिए अनु ने कड़ी मेहनत की थी लेकिन उसे बाद भी मीरा, मानसी और खुद हर्ष उसे फेल कर देते हैं। गायत्री मां और झेंडे अनु का साथ देते हैं लेकिन तब तक अनु शर्त हार चुकी होती है। अनु और आर्य को लगता है कि उनका साथ यही तक का था। दोनों इमोशनल होते हैं। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और हर्ष वर्धन खुद अनु के घर पहुंच जाता है।
अनु से माफी मांगेगा हर्ष
दरअसल, आने वाले एपिसोड में तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है। हर्ष वर्धन के साथ पैसों का बड़ा घोटाला हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि वो इस मामले में किससे मदद मांगे। उसे वर्धन परिवार की बदनामी का भी डर सताता है। तभी उसे अनु का ख्याल आता है। वो अनु के घर पहुंच जाता है। अनु और उनके घरवाले उसी हर्ष वर्धन को अपने सामने देखकर हैरान होते हैं जिसने उनकी बेटो को टेस्ट में फेल कर दिया था। लेकिन अनु इस दौरान हर्ष के लिए चिंता कर रही होती है। वो बिना किसी ताने या गुस्से के हर्ष को अपने घर में जगह देती है। पानी देने के बाद प्यार से उनकी परेशानी पूछती है और समाधान भी देती है। अनु के इस तरीके को देखकर हर्ष मन में सोचता है कि उनके परिवार और बड़े भाई के लिए यही लड़की बेस्ट है। बाद में हर्ष, अनु से माफी भी मांगता है।
अनु होगी टेस्ट में पास
अब नए एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनु, वर्धन हाउस पहुंचती है। उससे एक नया टेस्ट लिया जाएगा। यहां उसे वर्धन परिवार की बहू की तरह घर संभालना, पूजा करनी है। अनु जब घर की पूजा करती है तो सब भक्ति में खो जाते हैं। हर्ष को अपनी राजनंदिनी भाभी की याद आती है। अनु को भी कुछ धुंधला नजर आता है। अनु इस टेस्ट में पास हो जाएगी। हर्ष अपने भाई आर्य से शादी के लिए अनु का हाथ मांगेगा।
खुलने वाला है राज
लेकिन आने वाले एपिसोड में एक तगड़ा टिस्ट भी आने वाला है। हाल में सिद्धि मां ने ये कन्फर्म किया है कि आर्य और अनु का मिलन होगा। इससे दोनों परिवार एक होंगे। लेकिन इसी के साथ एक तगड़ा राज खुलने वाला है। इस राज के बाद दोनों की जिंदगियां बदलने वाली हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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