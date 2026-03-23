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Tumm se Tumm Tak: हर्ष को अनु में दिखेगी भाभी राजनंदिनी की झलक, आर्य संग शादी करवाने के लिए होगा राजी

Mar 23, 2026 02:01 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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सीरियल तुम से तुम तक में अनु को टेस्ट में फेल करने के बाद माफी मांगेगा हर्ष। सिद्धि मां ने अनु और आर्य के मिलन के बाद एक राज खुलने की भविष्यवाणी की है। नए एपिसोड में एक राज खुलने वाला है जो दोनों की जिंदगी बदलने वाला है।

Tumm se Tumm Tak: हर्ष को अनु में दिखेगी भाभी राजनंदिनी की झलक, आर्य संग शादी करवाने के लिए होगा राजी

टीवी सीरियल तुम से तुम तक में अनु को हर्ष वर्धन ने खुद को बदल कर वर्धन परिवार की बहू बनने का चैलेंज दिया था। इस चैलेंज को पास करने के लिए अनु ने कड़ी मेहनत की थी लेकिन उसे बाद भी मीरा, मानसी और खुद हर्ष उसे फेल कर देते हैं। गायत्री मां और झेंडे अनु का साथ देते हैं लेकिन तब तक अनु शर्त हार चुकी होती है। अनु और आर्य को लगता है कि उनका साथ यही तक का था। दोनों इमोशनल होते हैं। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और हर्ष वर्धन खुद अनु के घर पहुंच जाता है।

अनु से माफी मांगेगा हर्ष

दरअसल, आने वाले एपिसोड में तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है। हर्ष वर्धन के साथ पैसों का बड़ा घोटाला हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि वो इस मामले में किससे मदद मांगे। उसे वर्धन परिवार की बदनामी का भी डर सताता है। तभी उसे अनु का ख्याल आता है। वो अनु के घर पहुंच जाता है। अनु और उनके घरवाले उसी हर्ष वर्धन को अपने सामने देखकर हैरान होते हैं जिसने उनकी बेटो को टेस्ट में फेल कर दिया था। लेकिन अनु इस दौरान हर्ष के लिए चिंता कर रही होती है। वो बिना किसी ताने या गुस्से के हर्ष को अपने घर में जगह देती है। पानी देने के बाद प्यार से उनकी परेशानी पूछती है और समाधान भी देती है। अनु के इस तरीके को देखकर हर्ष मन में सोचता है कि उनके परिवार और बड़े भाई के लिए यही लड़की बेस्ट है। बाद में हर्ष, अनु से माफी भी मांगता है।

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अनु होगी टेस्ट में पास

अब नए एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनु, वर्धन हाउस पहुंचती है। उससे एक नया टेस्ट लिया जाएगा। यहां उसे वर्धन परिवार की बहू की तरह घर संभालना, पूजा करनी है। अनु जब घर की पूजा करती है तो सब भक्ति में खो जाते हैं। हर्ष को अपनी राजनंदिनी भाभी की याद आती है। अनु को भी कुछ धुंधला नजर आता है। अनु इस टेस्ट में पास हो जाएगी। हर्ष अपने भाई आर्य से शादी के लिए अनु का हाथ मांगेगा।

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खुलने वाला है राज

लेकिन आने वाले एपिसोड में एक तगड़ा टिस्ट भी आने वाला है। हाल में सिद्धि मां ने ये कन्फर्म किया है कि आर्य और अनु का मिलन होगा। इससे दोनों परिवार एक होंगे। लेकिन इसी के साथ एक तगड़ा राज खुलने वाला है। इस राज के बाद दोनों की जिंदगियां बदलने वाली हैं।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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