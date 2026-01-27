Tumm Se Tumm tak: अनु और डॉक्टर मोहित के रिश्ते से टूटेगा आर्य का दिल, गायत्री भी हार गई

संक्षेप: सीरियल तुम से तुम तक के नए एपिसोड में हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है। अनु का रिश्ता तय हो गया है। ये जानकर अब आर्य अपने प्यार को पाने के बड़ा कदम उठाएगा। गायत्री को उदास मन से अनु के घर से वापस आना पड़ा।

टीवी सीरियल तुम से तुम तक की कहानी में तगड़ा ट्विस्ट आ गया है। हाल में दिखाया गया था कि अनु, आर्य को बचाने के लिए कश्मीर जा पहुंचती है। वो गुंडों से लड़ती है और आर्य को बचा लेती है। अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। हाल में दिखाया जाएगा कि आर्य कश्मीर की वादियों में अनु के सामने अपने प्यार का इजहार कर देगा। लेकिन जैसे ही अनु इस ट्रिप से अपने घर पहुंचेगी तो उसकी दुनिया ही बदल जाएगी। अनु एक तरफ आर्य संग अपनी शादी के सपने सजाएगी। दूसरी तरफ उसके मम्मी-पापा ने डॉक्टर मोहित के साथ उसका रिश्ता पक्का कर दिया है।

अनु का रिश्ता हुआ तय अनु खुशी से अपने घर पहुंचती हैं और उसे डॉक्टर मोहित के साथ रिश्ता पक्का किए जाने की जानकारी मिलती है। गोपाल बेटी को याद दिलाते हैं कि उसने उन्हें आर्य से कभी नहीं मिलने का वादा किया है। अपना ये वादा याद कर और नए रिश्ते में बंधने को लेकर अनु चुप्पी साध लेती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। कुछ देर बाद डॉक्टर मोहित आएंगे और पुष्पा बेटी अनु को उससे मिलने के लिए कहती है। गोपाल जल्दी ही बेटी के हाथ पीले करना चाहते हैं ताकि वो आर्य को भूल जाए।

गायत्री की होगी बेइज्जती? इसी बीच आर्य की मां गायत्री के घर पहुंचती हैं। वो गोपाल से कहती हैं कि बेटे आर्य की शादी के लिए अनु का हाथ चाहती है। ये सुनते ही गोपाल नाराज हो जाते हैं। वो गायत्री को बताते हैं कि उन्होंने डॉक्टर मोहित से बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। वो आर्य से अनु की शादी नहीं करना चाहते। ये सुनते ही गायत्री हैरान हो जाएगी। वो कहेंगी कि आर्य और अनु दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन गोपाल तो ठान चुके हैं कि अनु की शादी अब डॉक्टर मोहित से ही करेंगे।