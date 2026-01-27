Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीTumm Se Tumm tak gopal will fix anu s marriage with dr mohit, aryavardhan tries to impress them
Tumm Se Tumm tak: अनु और डॉक्टर मोहित के रिश्ते से टूटेगा आर्य का दिल, गायत्री भी हार गई

Tumm Se Tumm tak: अनु और डॉक्टर मोहित के रिश्ते से टूटेगा आर्य का दिल, गायत्री भी हार गई

संक्षेप:

सीरियल तुम से तुम तक के नए एपिसोड में हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है। अनु का रिश्ता तय हो गया है। ये जानकर अब आर्य अपने प्यार को पाने के बड़ा कदम उठाएगा। गायत्री को उदास मन से अनु के घर से वापस आना पड़ा।

Jan 27, 2026 03:14 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टीवी सीरियल तुम से तुम तक की कहानी में तगड़ा ट्विस्ट आ गया है। हाल में दिखाया गया था कि अनु, आर्य को बचाने के लिए कश्मीर जा पहुंचती है। वो गुंडों से लड़ती है और आर्य को बचा लेती है। अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। हाल में दिखाया जाएगा कि आर्य कश्मीर की वादियों में अनु के सामने अपने प्यार का इजहार कर देगा। लेकिन जैसे ही अनु इस ट्रिप से अपने घर पहुंचेगी तो उसकी दुनिया ही बदल जाएगी। अनु एक तरफ आर्य संग अपनी शादी के सपने सजाएगी। दूसरी तरफ उसके मम्मी-पापा ने डॉक्टर मोहित के साथ उसका रिश्ता पक्का कर दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अनु का रिश्ता हुआ तय

अनु खुशी से अपने घर पहुंचती हैं और उसे डॉक्टर मोहित के साथ रिश्ता पक्का किए जाने की जानकारी मिलती है। गोपाल बेटी को याद दिलाते हैं कि उसने उन्हें आर्य से कभी नहीं मिलने का वादा किया है। अपना ये वादा याद कर और नए रिश्ते में बंधने को लेकर अनु चुप्पी साध लेती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। कुछ देर बाद डॉक्टर मोहित आएंगे और पुष्पा बेटी अनु को उससे मिलने के लिए कहती है। गोपाल जल्दी ही बेटी के हाथ पीले करना चाहते हैं ताकि वो आर्य को भूल जाए।

ये भी पढ़ें:80 देशों में हिट होने के बाद भारत में रीमेक हुआ था ये टीवी सीरियल, ये थी लीड
ये भी पढ़ें:इस दुनिया में नहीं रहे रियलिटी शोज के ये विनर्स, एक की 19 साल की उम्र में गई डेथ
tumm se tumm tak

गायत्री की होगी बेइज्जती?

इसी बीच आर्य की मां गायत्री के घर पहुंचती हैं। वो गोपाल से कहती हैं कि बेटे आर्य की शादी के लिए अनु का हाथ चाहती है। ये सुनते ही गोपाल नाराज हो जाते हैं। वो गायत्री को बताते हैं कि उन्होंने डॉक्टर मोहित से बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। वो आर्य से अनु की शादी नहीं करना चाहते। ये सुनते ही गायत्री हैरान हो जाएगी। वो कहेंगी कि आर्य और अनु दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन गोपाल तो ठान चुके हैं कि अनु की शादी अब डॉक्टर मोहित से ही करेंगे।

अनु लड़ेगी प्यार की लड़ाई?

गायत्री उदास चेहरा लिए वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ ये सुनकर अनु भी कमरे में खूब रोती है। वो चाहती थी कि घर आई आर्य की मां को गले लगा ले। लेकिन पिता के बुरे बर्ताव से उसका दिल टूट जाता है। अब अनु अपने पिता से प्यार के लिए लड़ाई लड़ती है या नहीं ये देखने का इंतजार हो रहा है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Tumm Se Tumm Tak Niharika Chouksey Sharad Kelkar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।