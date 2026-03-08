Tumm Se Tumm Tak: गोपाल ने आर्य को माना अपना दामाद, होने वाली है अनु से सगाई, मीरा को हुई जलन
सीरियल तुम से तुम तक में गोपाल अनु और आर्य के प्यार के आगे झुक गए हैं। उन्होंने दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लिया है। वहीं मीरा ने भी आर्य को बता दिया कि वो उनसे कितना प्यार करती है। अब कहानी में नया ट्विस्ट आने वाला है।
टीवी सीरियल तुम से तुम तक में आने वाला ट्रैक मजेदार होने वाला है। आर्यवर्धन पिछ्ले कई दिनों से गोपाल शर्मा को मनाने की कोशिश कर रहे थे। अब होली के मौके पर आर्य वो चैलेंज जीत गए हैं। दरअसल, आर्य ने अनु सेवादा किया था कि वो उनके पिता की परमिशन के बाद ही उन्हें रंग लगाएंगे। ऐसे में वो रंग लेकर अनु के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन गोपाल शर्मा होली खेलने से बचने के लिए भाग जाते हैं। आर्य उनका पीछा करते हैं तभी अनु उन्हें पकड़ लेती है और कहती है कि अब वो उन्हें रंग लगाएंगी। लेकिन आर्य साफ़ मना कर देते हैं कि पिता की परमिशन के बाद ही होली खेलेंगे। ये बातें गोपाल सुन लेते हैं और उने आर्य पर बहुत गर्व होता है।
अनु और आर्य की होगी सगाई?
आगे दिखाया जाएगा कि रघुपति के कहने पर कुछ बदमाश अनु के साथ बदतमीजी करेंगे। पहले आर्य संयम से काम लेते हैं। लेकिन बाद में उन बदमाशों की जमकर पिटाई करते हैं। ये देखने के बाद गोपाल समझ जाते हैं कि उन्हें आर्य से अच्छा दामाद नहीं मिलेगा। घर पहुंचने के बाद गोपाल आर्य सर को आर्यवर्धन कहकर पुकारेंगे। ये सुनते ही सभी हैरान हो जाते हैं कि ऐसे अचानक पूरा नाम क्यों लिया। तब गोपाल कहते हैं कि अब उन्हें इस नाम की आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि वो उनके घर के दामाद बनने वाले हैं। ये सुनते ही अनु की खुशी का ठिकाना नहीं था। गोपाल, आर्य को होली का रंग लगाते हैं और कहते परमिशन देते हैं कि वो अनु के साथ होली खेल सकते हैं। अब आगे आर्य और अनु की सगाई होने वाली है।
मीरा करेगी अपने प्यार का इजहार
नए एपिसोड में दिखाया जाएगा कि मानसी, मीरा को बताएगी कि कैसे आर्य गोपाल को इम्प्रेस करने के लिए 20 साल बाद होली खेल रहे हैं। आर्य और अनु के रिश्ते के बारे में सुनकर मीरा भी अपने प्यार का इजहार कर देती है। मीरा आर्य के सामने कह देती है कि वो उनसे कितना प्यार करती है। दोनों के बीच की ये बातचीत अनु भी सुन लेती है। अब मीरा की वजह से अनु और आर्य के रिश्ते में दूरी आएगी या नहीं ये नए एपिसोड में दिखाया जाएगा।
कहानी में आएगा ट्विस्ट
कहानी में एक और ट्विस्ट आने की खबर है। बताया जा रहा है कि अनु को फिर से राजनंदिनी से जुड़ा सच पता चलने वाला है। वहीं पुष्पा को पता चलेगा कि आर्य पर उनकी पहली पत्नी के मर्डर का आरोप लगा था। वो आर्य से अपनी बेटी की शादी तोड़ देंगी।
