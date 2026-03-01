Hindustan Hindi News
Tumm Se Tumm Tak: मोहल्ले वालों के सामने आर्य जीतेगा हर टास्क, गोपाल होंगे शादी के लिए राजी, अनु ने बनाई दूरी

Mar 01, 2026 02:29 pm IST
सीरियल तुम से तुम तक में आर्य ने गोपाल को इम्प्रेस कर दिया है। शादी तक बात भी पहुंचने वाली है। लेकिन अनु खुद आर्य संग शादी के लिए मना कर देगी। वहीं मानसी और मीरा अनु के लिए मुसीबत बनने वाली हैं।

सीरियल तुम से तुम तक में अब कहानी एक रोमांटिक ट्रैक की तरफ आगे बढ़नी वाली है। नए एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आर्यवर्धन अपने होने वाले ससुर गोपाल को शादी के लिए मना लेता है। साथ ही वो कुछ ऐसा करता है जिससे गोपाल को यकीन हो जाता है कि इससे बेहतर दामाद उन्हें नहीं मिल सकता। वहीं अनु भी आर्य की कोशिशों की तारीफ करती है और उन्हें फोन कर I Love You बोल देती है। अनु के मुंह से ये तीन शब्द सुनने के बाद आर्य अब दोगुनी कोशिश करने वाले हैं।

आर्य से इम्प्रेस होंगे गोपाल

आर्य सर पिछले 7 दिनों से लगातार गोपाल को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अब आर्य ने अनु के मोहल्ले में स्पॉट्स डे का आयोजन किया है। ये आयोजन गोपाल के नाम पर हुआ है। गोपाल पोस्टर पर अपना नाम देखकर हैरान हो जाते हैं। वहीं आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि स्पोर्ट्स डे वाले दिन मोहल्ले वाले लोगों के साथ आर्य भी सभी खेलों में भाग लेंगे। वो चम्मच मुंह में लेकर भागते दिखेंगे। बोरी में भी रेस लगाएंगे और हर खेल में फर्स्ट आएंगे। गोपाल ये देखकर हैरान होंगे कि जिस शख्स की उम्र का वो ताना दे रहे थे वो हर खेल में सबसे आगे निकल गया है। आर्य को सबसे आगे देख गोपाल को भी अंदर ही अंदर खुशी होगी। वहीं अनु आर्य की इन कोशिशों को देख खुश होती दिखेगी।

राजनंदिनी का पूरा सच आएगा सामने

आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि आर्य अपनी कोशिशों से गोपाल को शादी के लिए राजी कर लेगा। गोपाल कहेंगे कि उनकी बेटी को आर्य से अच्छा हमसफ़र नहीं मिल सकता अरु अनु की शादी के लिए मान जाते हैं। लेकिन कहानी में तगड़ा ट्विस्ट अब आएगा। अनु के हाथ एक रिसीट लगने वाली है। इस रिसीट में आर्य की पहली पत्नी राजनंदिनी से जुड़ा कुछ ऐसा सबूत होगा जो अनु को फिर से परेशान कर देगा। अनु का विश्वास जीतने के लिए आर्य को फिर से कोशिशें करनी होंगी।

