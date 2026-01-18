Hindustan Hindi News
Tumm Se Tumm Tak: अनु की लाइफ में आया ये शख्स, आर्य कश्मीर में करेगा अपने प्यार का इजहार

संक्षेप:

टीवी सीरियल तुम से तुम तक में तगड़ा मोड़ आने वाला है। अनु और आर्य के बीच आई दूरी के बाद प्यार भरा एपिसोड आने वाला है। आर्य कश्मीर की वादियों में अपनी अनु को प्रपोज करने वाला है। मीरा की बढ़ेंगी मुश्किलें।

Jan 18, 2026 03:13 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
टीवी सीरियल तुम से तुम तक की कहानी एक अजीब मोड़ पर पहुंच गई है। अनु अब बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। पिता गोपाल को पहले ही अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते का पता चल गया था और अब मां पुष्पा भी सब जानती है। ऐसे में अनु और आर्य प्यार और परिवार के बीच फंस गए हैं। पुष्पा ने अनु को थप्पड़ मारने के बाद चेतावनी दे दी थी कि वो दोबारा कभी आर्य से नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ झेंडे आर्य को सच बता देगा कि आखिर अनु के पापा को हार्ट अटैक क्यों आया था। इस बीच आर्य अपने से दूर हो चुकी अनु के लिए एक खास गिफ्ट भेजेगा।

अनु की लाइफ में आया ये शख्स

गोपाल के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पुष्पा अनु को अपने से बड़ी उम्र के शख्स के साथ प्यार करने के लिए ताना मारेगी। पुष्पा कहेगी कि आर्य की उम्र का तो ख्याल करना चाहिए था। वहीं गोपाल ने साफ कर दिया है कि वो दोबारा आर्य से नहीं मिलेगी। इस बीच झेंडे आर्य का दिया गिफ्ट लेकर पहुंचता है। ये देखकर पुष्पा चिढ जाती है। गोपाल अनु के लिए लड़का भी देख लेते हैं। ये वही है जिसने हॉस्पिटल में गोपाल का इलाज किया होता है। मतलब इस शो में डॉक्टर के किरदार में नजर आने वाला शख्स ही अनु की लाइफ में होने वाली नई एंट्री है। गोपाल और पुष्पा अनु और डॉक्टर की मीटिंग फिक्स करेंगे, दोनों को अकेले बात करने की सलाह देंगे।

tumm se tumm tak

गायत्री मांगेगी अनु का हाथ

लेकिन कहानी में तब ट्विस्ट आएगा जब ये बात आर्य की मां गायत्री को पता चलेगी। गायत्री खुद आर्य और अनु का रिश्ता लेकर गोपाल और पुष्पा के घर जाएगी। दूसरी तरफ रजनी भी दोनों को समझाती है कि वो अनु के साथ सही नहीं कर रहे हैं। सबकुछ सुनकर गोपाल और पुष्पा का दिल पिघल जाएगा। आने वाले एपिसोड में एक कश्मीर ट्रिप दिखाई जाएगी। कश्मीर में ही आर्य अपनी अनु को शादी के लिए प्रपोज करेगा।

Tumm Se Tumm Tak

