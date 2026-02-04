Tumm Se Tumm Tak: अनु की शादी रोकेगा आर्य? डॉक्टर मोहित की सच्चाई आएगी सामने
सीरियल तुम से तुम तक की कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। सिमरन को डॉक्टर मोहित की सच्चाई के बारे में पता चलने वाला है। आर्य भी एक झूठे और चालाक इंसान से नहीं होने देना चाहते। आगे जब सच सामने आएगा तो गोपाल खुद अनु का था आर्य को सौंप देंगे।
सीरियल तुम से तुम तक की कहानी में तगड़ा मोड़ आने वाला है। हाल में आर्यवर्धन ने अनु से आखिरी बार मिलने के बाद उससे दूरी बना ली है। आर्य समझ चुका है कि अनु ने जानबूझकर उसके प्यार को नहीं ठुकराया है। बल्कि उसके पेरेंट्स के दबाव में आ कर वो डॉक्टर मोहित से शादी करने के लिए तैयार हुई है। शादी की तैयारी शुरू ही होने वाली थी कि डॉक्टर मोहित से जुड़ा सच सामने आ जाएगा। अभी तक गोपाल और पुष्पा, मोहित और उनकी मां को अच्छा इंसान समझ रहे थे। शादी के लिए रिश्ता भी फाइनल हो गया था। लेकिन अब सच्चाई सामने आने वाली है।
डॉक्टर मोहित की सच्चाई आएगी सामने
जब से अनु और आर्य के प्यार की बात गोपाल और पुष्पा को पता चलती है वो बेटी की शादी जल्दी करने की प्लानिंग में लग जाते हैं। इसी बीच उन्हें डॉक्टर मोहित पसंद आ जाते हैं और परिवार अनु का रिश्ता तय कर देता है। दूसरी तरफ आर्य भी अपने प्यार की कुर्बानी दे देता और और अनु को आजाद कर देता है। लेकिन अब ट्विस्ट आने वाला है। डॉक्टर मोहित और उनकी मम्मी की सच्चाई सिमरन सबके सामने लाएगी। आने वाले एपिसोड में देखा जा सकता है कि सिमरन डॉक्टर मोहित और उनकी मां की सच बताने उनके घर जाती है। वो नहीं चाहती कि ये शादी हो। इसलिए वो डॉक्टर मोहित के घर जाएगी जहां वो उनकी बातें सुन हैरान होने वाली है।
सिमरन खोलेगी राज
सिमरन को पता चलेगा कि डॉक्टर मोहित और उनकी मम्मी अनु को फंसाने के बारे में बात कर रहे हैं। साथ ही आगे मोहित की पहली शादी का भी राज खुल सकता है। अनु और उसका परिवार इस सच्चाई से अनजान होगा। लेकिन अंत में जब ये सच गोपाल को पता चलेगा तो वो बेटी का रिश्ता मोहित से तोड़ देंगे और उन्हें सिद्धि मां की बात याद आएगी। गोपाल खुद जाकर अनु का हाथ आर्य के साथ में सौंप देंगे। लेकिन ये सच सामने आने में और अनु-आर्य को एक होने में समय लगने वाला है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
