Tumm Se Tumm Tak: डॉक्टर मोहित को अनु के करीब आता देख आर्य होगा इमोशनल, आएगा ट्विस्ट

संक्षेप:

टीवी सीरियल तुम से तुम तक में आर्य, अनु से दूर होने के बाद भी उसके आस-पास है। रोका सेरेमनी के बाद आर्य रूप बदलकर सब देखता रहता है। कहानी में तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है जब डॉक्टर मोहित की सच्चाई अनु और उसके परिवार के सामने आएगी।

Feb 07, 2026 03:17 pm IST
सीरियल तुम से तुम तक की कहानी में अब आर्यवर्धन और अनु के रास्ते अलग हो गए हैं। दोनों ने अपने परिवार के लिए एक दूसरे का साथ छोड़ दिया है। हाल में आर्य ने अनु के पापा गोपाल से मुलाकात की थी। इस दौरान गोपाल ने आर्यवर्धन से ये वादा ले लिया कि वो अनु की जिंदगी में नहीं आएंगे और उनके पिछले रास्ते सभी बंद कर देंगे तभी वो आगे बढ़ पाएगी। आर्य भी वादा कर देते हैं कि अब वो कभी अनु के घर की चौखट नहीं पार करेंगे। आर्य टूटे हुए दिल के साथ अनु के घर से बाहर निकलते हैं।

अनु की मम्मी के साथ फ्रॉड

आर्य अनु से दूर हो कर भी उसके साथ हर वक्त खड़ा है। दरअसल, अनु की मम्मी पुष्पा के साथ 5 लाख का फ्रॉड हो जाएगा। अनु भी हैरान और परेशान होगी कि इतनी मोटी रकम के साथ फ्रॉड कैसे हो गया। जब ये बात आर्य को पता चलेगी तो वो बिना अपना नाम लिए अनु की मदद के लिए 5 लाख रुपए वापस दिलवा देता है। घर में किसी को नहीं पता कि ये मदद आर्य ने की है। लेकिन आर्य, अनु से दूर हो कर भी अनु के लिए मौजूद है।



अनु और मोहित की रोका सेरेमनी में आर्य

नए एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनु और डॉक्टर मोहित की रोका सेरेमनी हो रही होती है। तभी वहां अपना चेहरा छुपाए एक शख्स पहुंच जाता है। अनु को महसूस होने लगता है कि आर्य सर आस- पास ही है। रोका सेरेमनी के बाद जब मिठाईयां दी जाती है तो डॉक्टर मोहित बाहर खड़े उस शख्स की मिठाई देने के लिए भी आगे बढ़ते हैं। अनु आंखें देखकर समझ जाती है कि यही आर्य सर है। वो आगे आएगी लेकिन इशारों से आर्य से मना कर देगा। अनु इशारा समझ कर वहीं रुक जाती है। वहीं जब डॉक्टर मोहित, अनु के करीब जाएगा तो ये देखकर दूर खड़ा आर्य इमोशनल हो जाएगा।

डॉक्टर मोहित की सच्चाई आएगी सामने

आने वाले एपिसोड में डॉक्टर मोहित का सच भी सामने आने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक सीरियल में सबसे बड़ाट्विस्ट मोहित की सच्चाई सामने आने के साथ आएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि मोहित पहले से शादीशुदा होता है। और वो और उसकी मम्मी झूठ बोलकर दूसरी शादी करवा रहे होते हैं। ये सच सामने आने के बाद आर्य और अनु फिर से एक होंगे।

