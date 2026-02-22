Hindustan Hindi News
Tumm Se Tumm Tak: मैं शादी अनु से ही करूंगा…आर्य ने गोपाल से कह दी ये बात, दिया 7 दिनों का चैलेंज

Feb 22, 2026 01:55 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
तुम से तुम तक में अनु और मोहित की शादी टूटने के बाद अब पुष्पा ने बेटी और आर्य को मिलवाने की ठान ली है। वहीं आर्य, गोपाल से साफ कह देता है कि वो अनु से ही शादी करेगा और अगले 7 दिनों में उन्हें खुश करके दिखाएगा।

सीरियल तुम से तुम में अनु अरु डॉक्टर मोहित की शादी टूट चुकी है। अब पुष्पा खुद अनु और आर्यवर्धन को मिलवाने की कोशिश में लग गई है। दरअसल, पुष्पा को ये एहसास हो गया है कि उनकी बेटी सिर्फ आर्य के साथ ही खुश है। ऐसे में वो आर्य से कहती है कि गोपाल को मनाने का काम अब दोनों का है। शुरुआत में तो आर्य थोड़ा हिचकिचाता है। लेकिन जब वो ये सोचता है कि अब वो इस रास्ते में पीछे नहीं हट सकता तो वो अनु को पाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगता है।

आर्य ने दिया 7 दिनों का चैलेंज

अनु की शादी टूटने के बाद आर्य सीधे गोपाल से मिलने उनके घर पहुंच जाता है। आर्य कहता है कि लोगों लो लड़की को मनाने में दिक्कतें आती हैं। लेकिन मुझे तो लड़की के पिता को मनाना पड़ रहा है। इसके बाद आर्य साफ कह देता है कि वो शादी तो सिर्फ अनु से ही करेगा। इसके लिए वो गोपाल को चैलेंज देता है कि अगले 7 दिनों में उन्हें इस शादी के लिए मना कर ही रहेगा। आर्य का ये रूप देखकर पुष्पा और अनु मन ही मन मुस्कुराती हैं। अब इन 7 दिनों में आर्य हर तरह से अनु को अपना बनाने की कोशिश करता दिखेगा।

आर्य से इम्प्रेस होंगे गोपाल, सौंप देंगे बेटी का हाथ

आने वाले एपिसोड में दिखेगा कि आर्य, गोपाल को खुश करने की कोशिश करते दिखेंगे। इसी बीच सिद्धि मां बेटी की खुशियों के बारे म एबत करती दिखेंगी। पुष्पा को एहसास होगा कि उन्होंने अनु का साथ देकर कोई गलती नहीं की है। दूसरी तरफ गोपाल ने अनु और पुष्पा से बात करनी बंद कर दी है। वो शांत और गुमसुम रहने लगे हैं। लेकिन आर्य जल्द उनके इम्प्रेस करने वाले हैं और अंत में वो खुद आर्य को बेटी अनु के लिए सबसे सही पसंद बताएंगे। आने वाले दिनों में दोनों का रिश्ता होए वाला है।

नए एपिसोड में आने वाला है ये ट्विस्ट

अनु और आर्य के रिश्ते से मीरा और मानसी को दिक्कत होने वाली है। नए एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जब मीरा को पता चलेगा कि अनु और आर्य एक हो गए हैं तो वो फिर से दोनों का रिश्ता तोड़ने के लिए चाल चलेगी। वहीं मानसी तो अनु को तंग करने का इंतजार कर रही है।आने वाले एपिसोड में कई नए ट्विस्ट आने वाले हैं जो आर्य और अनु की जिंदगी में तूफान ला सकते हैं।

