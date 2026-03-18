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Tumm Se Tumm Tak: झेंडे करेगा अनु और आर्य की मदद, शर्त हारने के बाद हर्ष मांगेगा अपनी होने वाली भाभी से माफी

Mar 18, 2026 02:07 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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सीरियल तुम से तुम तक में अनु को हर्ष वर्धन की दी हुई शर्त जीतनी है। इसके लिए अब आर्य चुपके से अनु की मदद करेगा। झेंडे अनु की मदद के लिए हर वक्त अनु के आस पास रहेगा। अंत में हर्ष को अपनी होने वाली भाभी अनु से माफी मांगनी पड़ेगी।

Tumm Se Tumm Tak: झेंडे करेगा अनु और आर्य की मदद, शर्त हारने के बाद हर्ष मांगेगा अपनी होने वाली भाभी से माफी

टीवी सीरियल तुम से तुम तक की कहानी में अनु और आर्य की शादी परिवारों की वजह से बीच में अटकी हुई है। हाल में आर्य के भाई हर्ष वर्धन ने अनु के आगे एक शर्त रखी है जो उसे दो दिनों में पूरी करनी है। हर ने अनु को वर्धन परिवार की बहू बनने के लिए उनके जैसा बनना है। मतलब लाइफस्टाइल, कपड़े पहनने का तरीका बदलना है। अनु को हैरानी होती है कि ये सब वो सिर्फ दो दिन के अंदर कैसे करेगी। लेकिन वो शर्त स्वीकार कर लेती है और उसकी मदद के लिए गोपाल और पुष्पा भी मदद करते हैं।

झेंडे करेगा मदद

जब इस शर्त के बारे में आर्य को पता चलता है तो वो उसे ये सब करने से मना कर देता है। लेकिन अनु कहती है कि उन्हें खुद को साबित करने के लिए एक मौका दिया जाना चाहिए और उन्हें यकीन है कि हर्ष जरूर उनसे इम्प्रेस होंगे। बाद में आर्य अपने दोस्त झेंडे से कहता है कि हमें अनु की मदद करनी होगी जिससे वो अपने इस टेस्ट में पास हो जाए। अब नए एपिसोड में दिखाया जाएगा कि झेंडे एक किताब सिमरन की मदद से अनु तक पहुंचाएगा। इस किताब में स्टाइलिंग के तौर तरीके लिखे होंगे। अनु को नहीं पता चलेगा कि ये किताब आर्य वर्धन की पत्नी राजनंदिनी की होगी। लेकिन वो इस किताब की मदद से अपने आप को पूरी तरह से बदल लेंगी और जो फाइनल लुक होगा वो देखने के बाद तो सबके होश उड़ जाएंगे।

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हर्ष वर्धन मांगेगा अनु से माफी

नए एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जब अनु अपने टेस्ट में पास होने के लिए वर्धन परिवार की बहू के हिसाब से सज धज कर ऑफिस जाएगी तो सभी की आंखें फटी रह जाएगी। वो बिलकुल राजनंदिनी की तरह साड़ी में नजर आएगी। मीरा, अनु को इस अवतार में देखकर हैरान हो जाएगी। वहीं जब हर्ष अनु को उनकी तरह बातचीत करते हुए सुनेगा और नया अवतार देखेगा तो उस राजनंदिनी की याद आ जाएगी। वो अनु से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगेगा और शादी के लिए राजी हो जाएगा।

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अनु ने जीती शर्त

आर्य भी अनु की मेहनत से खुश होगा। दोनों ये जानकर खुश होंगे कि हर्ष ने भी शादी के लिए हां कर दिया है। अनु ने शर्त जीत ली है। लेकिन आर्य और अनु की शादी की खबर सुनकर मानसी को सदमा लग जाएगा। वो नहीं चाहती कि अनु वर्धन परिवार की बहू बने। वहीं मीरा का दिल फिर से टूट जाता है।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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