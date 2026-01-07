Tumm Se Tumm Tak: राजनंदिनी की तलाश में आर्य के घर पहुंचेगी अनु, गायत्री करेगी गलतफहमी दूर

संक्षेप: टीवी सीरियल तुम से तुम तक में मजेदार ट्विस्ट आने वाला है। अनु राजनंदिनी की तलाश में आर्य के घर तक पहुंच जाती है। लेकिन आर्य उसे राजनंदिनी से नहीं मिलने देता। इस बीच मां गायत्री दोनों के बीच रिश्ता ठीक करवाने की कोशिश करती हैं।

टीवी सीरियल तुम से तुम तक में कहानी अब नया मोड़ लेने वाली है। अनु और आर्यवर्धन के बीच सुलह कराने का काम मां गायत्री करेंगी। इसके साथ ही अनु एक बार फिर आर्य के घर पहुंचेंगी। लेकिन इस बार मकसद राजनंदिनी की तलाश कर उससे माफी मांगना है। आर्य ये होने नहीं देगा और वो अनु के सामने पूरा सच बता नहीं पा रहा है। ऐसे में मां गायत्री ही दोनों के बीच की दूरियों को कम करेंगी। आने वाले एपिसोड में अनु अरु आर्य सारी गलतफहमी को भुलाकर एक दूसरे के साथ आने वाले हैं।

आर्य के घर पहुंची अनु

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

हाल में आर्य ने खुद अनु को राजनंदिनी की सच्चाई बता दी है। आर्य ने बताया था कि राजनंदिनी उसकी पत्नी है। दोनों के बीच प्यार का रिश्ता था। ये सच जानने के बाद अनु बेहोश हो जाती है। लेकिन अब अनु ने ठान लिया है कि वो आर्य के साथ उसी ऑफिस में काम नहीं करेगी। इसलिए उसने मीरा से खुद को जॉब से निकालने जी मदद मांगी थी। इस बीच अनु, आर्य से कहती है कि वो राजनंदिनी से मिलकर माफी मांगना चाहती है। ये सुनते ही आर्य के सिर में तेज दर्द शुरू हो जाता है। अनु आर्य को संभालती है। लेकिन अब आर्य की मां ने अनु को अपने घर होने वाली पूजा में बुलाया है।

आर्य ने राजनंदिनी से मिलवाने से किया मना अनु, एक बार फिर आर्य के घर पहुंचती है। लेकिन इस बार आर्य समझ जाता है कि वो कुछ तलाश रही है। आर्य अनु से पूछता है कि वो किसी मकसद से घर आई है। अनु भी साफ कह देती है कि उसे एक बार राजनंदिनी से मिलना है। बस एक बार वो मिलकर माफी मांगना चाहती है। लेकिन आर्य, मना कर देता है कि वो उसे राजनंदिनी से नहीं मिलवा सकता है। ये सुनते ही अनु के चेहरे का रंग उड़ जाएगा और वो वहां से चली जाएगी।