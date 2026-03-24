Tumm se Tumm Tak: हर्ष के लिए आर्य से झूठ बोलेगी अनु, मानसी-मीरा को लगेगा झटका
टीवी सीरियल तुम से तुम तक में ट्विस्ट आने वाला है। हर्ष ने जिस अनु को टेस्ट में फेल कर दिया था अब वही स्कैम का शिकार हो गया है। अनु इस बात को आर्य से छुपाती है और हर्ष की मदद करती है। मीरा और मानसी को तगड़ा झटका लगने वाला है।
टीवी सीरियल तुम से तुम में अनु, हर्ष के टेस्ट में फेल हो गई है। मीरा और मानसी ने एक मुश्किल टेस्ट तैयार किया था जिसमें कॉर्पोरेट जगत के कुछ सवाल, खाने पीने, चलने का तरीका शामिल था। अनु ने दिल से सभी सवालों के जवाब दिए। लेकिन मानसी और मीरा पहले से ही अनु को फेल करने के इरादे से पैनल का हिस्सा बनी थीं। अंत में हर्ष अनु को एक सवाल देता है। अगर अनु उस सवाल का सही जवाब दे देती है तो वो टेस्ट में पास हो जाएगी। लेकिन हर्ष के इस सवाल का जवाब अनु नहीं दे पाती है।
अनु होगी फेल
दरअसल, हर्ष, अनु से पूछता है कि फॉर्मल इनविटेशन में RSVP लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है। अनु बहुत सोचने के बाद जवाब देती है कि उसे इसका मतलब नहीं पता। इसके बाद हर्ष अनु को फेल कर देता है। ये सुनते ही मानसी और मीरा बहुत खुश होती हैं। गायत्री मां उदास मन के साथ घर पहुंचती है जहां आर्य ने उन्हें लिए अपने हाथों से चाय बनाई होती है। आर्य, अपनी मां को निराश नहीं करना चाहता। वहीं अनु निराश होते अपने मम्मी पापा को फ़ोन पर सब बताएगी।
हर्ष को संभालेगी अनु
तभी अनु को आवाज सुनाई देगी। वो भागकर जाएगी तो हर्ष को पैनिक अटैक हुआ होता है। अनु, हर्ष को अपने घर ले आएगी। हर्ष बताएगा कि उसके साथ पैसों का फ्रॉड हुआ है। वो अपने भाई यानी आर्य को इस बारे में कुछ नहीं बता सकता है। हर्ष, अनु से वादा लेगा। इसके बाद अनु, हर्ष को संभालती है और अपने हाथों से खाना खिलाती है। दोनों के बीच एक प्यारा रिश्ता बनता है। हर्ष और अनु को ऐसे देख गोपाल और पुष्पा खुश होंगे। लेकिन आर्य से इतनी बड़ी बात छुपाना दोनों के रिश्ते पर बुरा असर डाल सकता है।
आने वाला है ट्विस्ट
लेकिन आगे कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। हर्ष खुद अनु के व्यवहार से इम्प्रेस होंगे और अपनी भाभी मान लेंगे। आर्य को ख़ुशी होगी कि आखिरकार अनु ने हर्ष का दिल भी जीत लिया। दोनों की शादी के चर्चे शुरू होंगे तभी एक राज खुलेगा। राज राजनंदिनी से जुड़ा हुआ है। मतलब कहानी में आने वाला ये ट्विस्ट अनु और आर्य के रिश्ते को भी बदलने वाला है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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