Tumm Se Tumm Tak: अनु सबके सामने हॉस्पिटल में आर्य को लगाएगी गले, मीरा को थप्पड़ मारेगी गायत्री

Tumm Se Tumm Tak: अनु सबके सामने हॉस्पिटल में आर्य को लगाएगी गले, मीरा को थप्पड़ मारेगी गायत्री
टीवी सीरियल तुम से तुम तक की कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। आर्य पर अटैक होने के बाद अनु हॉस्पिटल में सबके सामने उसे गले लगा लेगी। दूसरी तरफ आर्य की मां को मीरा की चालाकी के बारे में पता चल गया है। वो मीरा को जोरदार थप्पड़ जड़ देती हैं।
टीवी सीरियल तुम सर तुम तक की कहानी में अब एक इमोशनल मोड़ आने वाला है। ये मोड़ आर्यवर्धन और अनु की जिंदगी बदलने वाला है। मीरा की साजिश के बाद अनु के मम्मी पापा को ये पता चल गया है कि उनकी बेटी अपने से उम्र में बहुत बड़े शख्स आर्य से प्यार करती है। गोपाल, कहते हैं कि वो जानते हैं उन्होंने अनु को अपने प्यार के जाल में क्यों फंसाया। कम उम्र की लड़की से प्यार क्यों किया। बहुत कुछ सुनने के बाद अनु यहां अपनी चुप्पी तोड़ देती है। अनु कहती है कि आर्य सर ऐसे बिल्कुल नहीं है और उनकी कोई गलती नहीं, मैंने ही उनसे प्यार की शुरुआत की थी। ये सुनते ही पुष्पा को अपनी बेटी के संस्कार पर शक होने लगता है।
आर्य से मिलने अनु पहुंचेगी हॉस्पिटल
दूसरी तरफ अनु से फोन छीन लिया गया है अब वो आर्य के भेजे ब्रेसलेट के जरिए उन्हें मैसेज पहुंचाती है कि वो उन्हें कितना याद कर रही है। वहीं आर्य पर एक जबरदस्त अटैक हुआ है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। जब ये बात अनु को पता चलती है तो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है और आर्य को गले लगा देती है। पीछे से मम्मी पापा भी आ जाते हैं। पहले तो उन्हें गुस्सा आता है। लेकिन बाद में जब वो अनु को आर्य के लिए प्रार्थना करते हुए देखते हैं तो समझ जाते हैं कि दोनों का रिश्ता कितना पवित्र है। आगे आने वाले एपिसोड में गोपाल और पुष्पा बेटी के प्यार की कीमत समझेंगे।
गायत्री लगाएगी थप्पड़
वहीं मीरा की सच्चाई झेंडे के सामने आ गई है। वो समझ गया है कि अनु के मम्मी पापा को वीडियो मीरा ने भी भेजा था। अब ये सच्चाई आर्य तक पहुंचने से पहले मां गायत्री तक को पता चल जाएगी। गायत्री मीरा को जोरदार थप्पड़ लगाएगी और आर्य भी उसे नौकरी से निकाल देगा। नए एपिसोड में मजा आने वाला है।
