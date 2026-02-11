Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीTumm Se Tumm Tak anu will go on valentines date with aryavardhan, pics leaked from set
Tumm Se Tumm Tak: मोहित को छोड़ आर्यवर्धन के साथ वैलेंटाइन मनाएगी अनु, लीक हुई नए एपिसोड की तस्वीर

Tumm Se Tumm Tak: मोहित को छोड़ आर्यवर्धन के साथ वैलेंटाइन मनाएगी अनु, लीक हुई नए एपिसोड की तस्वीर

टीवी सीरियल तुम से तुम तक में वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट होने वाला है। लेकिन पहले डॉक्टर मोहित, अनु की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जाने वाले हैं। वहीं आर्य अपनी अनु को वैलेंटाइन डे के दिन डेट पर ले जाएगा। दोनों फिर से करीब आने वाले हैं।

Feb 11, 2026 02:33 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
टीवी सीरियल तुम से तुम तक की कहानी में आने वाले दिनों में तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है। इस ट्विस्ट के बदनु और आर्यवर्धन फिर से एक होने वाले हैं। दोनों वैलेंटाइन सेलिब्रेट करते दिखेंगे। लेकिन इस ट्विस्ट के बारे में जानने से पहले हाल में चल रहे ट्रैक और नए एपिसोड के बारे में जान लेते हैं। हाल में दिखाया गया था कि आर्य की आंखों के सामने अनु और डॉक्टर मोहित का रोका हो गया है। ये दुख आर्य से बर्दाश्त नहीं होता और वो दारू के नशे में अपने घर पहुंच जाता है। आर्य, अनु की यादों में खोया हुआ है। उसे अनु के साथ कश्मीर में बिताए पल याद आते हैं। वहीं मां गायत्री को बेटे की ऐसी हालत देखी नहीं जाती।

अनु को मंगलसूत्र पहनाएगा डॉक्टर मोहित

आर्य अपने दुख को भुलाने के लिए दारू की बोतल हाथों में लेकर घर से निकल पड़ता है। वो अपने मन में कहता है कि कभी वो इसी सड़क से उठकर इतने बड़े आदमी बने थे और आज किस्मत ने उन्हें वापस से सड़क पर पहुंचा दिया है। इसी दौरान आर्य को एक्सीडेंट हो जाएगा। वहीं दूसरी तरह अनु का मन कुछ अनहोनी के होने की तरफ इशारा करेगा। उसके मन में तूफान चल रहा होता है तभी डॉक्टर मोहित अपनी मां के साथ घर पहुंच जाता है। दरअसल, मां चाहती हैं कि अनु के लिए जो मंगलसूत्र लिया है वो उस पर ट्राय किया जाए। इसलिए डॉक्टर मोहित अनु को मंगलसूत्र पहना कर देखते हैं। तभी पड़ोस की महिला बीच में आ जाती है। महिला कहती है कि शादी से पहले लड़का, लड़की को मंगलसूत्र नहीं पहना सकता। ये सुनते ही अनु पीछे हट जाती है। उसे एहसास होता है कि वो ये शादी नहीं कर सकती।

डॉक्टर मोहित से शादी तोड़ेगी अनु

आने वाले एपिसोड में आर्यवर्धन का एक्सीडेंट दिखाया जाएगा। जब ये बात अनु को पता चलेगी तो वो डॉक्टर मोहित से अपना रिश्ता तोड़ने का फैसला लेगी। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक अनु और साफ़ कहेगी कि वो डॉक्टर मोहित के साथ शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो आर्य क प्यार करती है। अनु की इस हिम्मत के बाद डॉक्टर मोहित उनके रास्ते से हट जाएगा।

वैलेंटाइन पर अनु को डेट पर ले जाएगा आर्य

आने वाले एपिसोड में अनु और आर्य को साथ में वैलेंटाइन सेलिब्रेट करता दिखाया जाने वाला है। आर्य अपने प्यार को डेट पर लेकर जाएंगे और दिल की बात कहेंगे। लेकिन इस मौके पर अनु कहीं खोई नजर आएगी। शायद उसे अपने पिता गोपाल की हेल्थ की चिंता सता रही होगी। लेकिन आने वाला एपिसोड दोनों को करीब लेकर आने वाला है। वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन की ये तस्वीरें सेट से लीक हुई हैं।

Usha Shrivas

