Tumm Se Tumm Tak: राजनंदिनी की तरह साड़ी में सभी को हैरान करेगी अनु, आर्य को पता चलेगी मीरा की सच्चाई

Tumm Se Tumm Tak: राजनंदिनी की तरह साड़ी में सभी को हैरान करेगी अनु, आर्य को पता चलेगी मीरा की सच्चाई
तुम से तुम तक में अनु अब राजनंदिनी की ही तरह अपना लुक बदलने वाली हैं। नए एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वो हर्ष का दिल लेगी और मीरा को उसका असली चेहरा दिखा देगी। वहीं भोली भी आर्य को रघुपति की चालाकी का वीडियो दिखाएगी।
टीवी सीरियल तुम से तुम तक में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। अनु अब आर्य वर्धन के भाई हर्ष वर्धन को शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रही है। अनु को हर्ष ने चैलेंज किया है कि अगर वो वर्धन परिवार का लाइफस्टाइल अपना लेगी तो वो खुद ही अपने भाई आर्य से उसकी शादी करवा देगा। ये सुनते ही अनु चैलेंज एक्सेप्ट कर लेगी। वहीं नए एपिसोड में तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है। भोली खोलेगी मीरा की पोल और अनु अपनी जान पर खेलकर बचाएगी हर्ष की जान।
हर्ष का चैलेंज जीत जाएगी अनु
आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनु, हर्ष का चैलेंज पूरा करने के लिए अपने आपको बदलने की कोशिश करेगी। वो हर्ष की पसंद का खाना बना कर घर ले जाएगी। लेकिन हर्ष गुस्से में खुद को कमरे में बंद कर लेगा। बहुत देर बाद जब हर्ष बाहर नहीं आता तो मानसी आर्य को बुलाने जाती है। लेकिन अनु खिड़की से ही अंदर चली जाती है और वो हर्ष को एक कोने में बैठा देखती है राजनंदिनी की तस्वीर के नीचे। वो देखती है कि वो बड़ी सी तस्वीर हर्ष पर गिरने वाली है। इसलिए वो अपनी जान जोखिम में डालकर हर्ष को बचाती है। ये देखकर हर्ष को राजनंदिनी की याद आ जाएगी।
मीरा को मिलेगा तगड़ा जवाब
नए एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि अनु अपने आप को इतना बदल लेगी कि ऑफिस में उसे कोई पहचान ही नहीं पाएगा। वो राजनंदिनी की ही तरह साड़ी पहनकर ऑफिस आएगी। अंत में हर्ष को अनु और आर्य के प्यार के आगे झुकना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले अनु ने मीरा को तगड़ा जवाब देगी। अनु बता देगी को वो जानती है कि खुद मीरा भी आर्य को प्यार करती है। अनु से ये सब सुन मीरा को झटका लगने वाला है। पहले वो स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन बाद में वो अनु पर ही उनकी इमेज ख़राब करने का आरोप लगा देगी।
भोली खोलेगी मीरा-रघुपति की पोल
तुम से तुम तक की कहानी में एक और ट्विस्ट आने वाला है। आर्य को मीरा और रघुपति की अभी तक की सभी हरकतों के बारे में पता चलने वाला है। पुष्पा की दोस्त भोली आर्य और झेंडे को मीरा की सच्चाई बता देगी। इसके बाद आर्य जो भी फैलसा लेगा उससे मीरा को नुकसान होने वाला है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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