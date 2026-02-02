Hindustan Hindi News
Tumm se tumm tak anu will ask question to aryavardhan, wedding date fix with dr mohit
Tumm Se Tumm Tak: अनु के इस सवाल के आगे आर्य भी होगा चुप, डॉक्टर मोहित से फाइनल हुई शादी

संक्षेप:

टीवी सीरियल तुम से तुम तक की कहानी में तगड़ा ट्विस्ट आ गया है। अनु ने डॉक्टर मोहित के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है। लेकिन आर्यवर्धन चुप नहीं बैठता। वहीं अनु, आर्य से एक ऐसा सवाल पूछ लेती है जिसका जवाब आर्य के पास भी नहीं होता।

Feb 02, 2026 04:22 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
टीवी सीरियल तुम से तुम तक में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। पहले आर्यवर्धन की किडनैपिंग होती है। अनु अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचाती है। आर्य कश्मीर की वादियों में अनु से अपने प्यार का इजहार करता है। ये सब देखने के बाद ऑडियंस को उम्मीद थी कि दोनों की शादी होने वाली है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अनु के पापा -मम्मी ने उसका रिश्ता डॉक्टर मोहित से तय कर दिया। आर्य के समाने डॉक्टर मोहित की मां ने अनु को अपनी बेटे की पत्नी और घर की बहू कहा। ये सुनते ही आर्य के चहरे का रंग उड़ जाता है और वो अपनी मां को लेकर वहां से चला जाएगा।

आर्य का गुस्सा देख हैरान हुआ झेंडे

आर्य, अपनी मां गायत्री को तलाशते हुए अनु के घर पहुंच जाता है। यहां वो देखता है कि अनु के रिश्ते की बात चल रही है। डॉक्टर मोहित अपनी मां के साथ अनु की तारीफ कर रहे हैं। मोहित की मम्मी कहती है जो लड़की अपने बॉस आर्य के लिए जान पर खेल जाए मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी अपने बेटे लिए। आर्य के सामने अनु की मर्जी के साथ डॉक्टर मोहित से उसका रिश्ता तय हो जाता है। ये देखते ही आर्य अपनी मां गायत्री को लेकर वहां से चला जाता है। घर पहुंचते ही आर्य का गुस्सा फूटता है और वो अपने हाथों से कांच की टेबल तोड़ देता है। आर्य के साथ से खून बहता देख झेंडे अनु को बुरा कहेगा। लेकिन आर्य के मन में अभी भी अनु के लिए प्यार और इज्जत है। वो कहता है कि जरूर उसकी मज़बूरी होगी।

अनु के इस सवाल के बाद आर्य का मन शांत हो जाता है

नए एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आर्य, अनु से सवाल करेगा कि उसने ऐसा क्यों किया। इसके जवाब में अनु आर्य से पूछती है कि अगर उन्हें अपनी मां और उनमें से किसी एक को चुनना हो तो वो किसे चुनेंगे। आर्य जवाब देता है कि वो अपनी मां को चुनेंगे। ये सुनते ही अनु कहती है बस मैंने भी वही किया। अनु, आर्य को बताती है कि उसके पिता की हालत ठीक नहीं है। ऐसे में वो उनकी लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकती। ये सुनते ही आर्य चला जाता है और उसे समझ आता है कि अनु ने धोखा नहीं दिया वो बस मज़बूरी में ऐसा कर रही है। नए एपिसोड में सिद्धि मां की भी एंट्री होने वाली है जो आर्य और अनु के रिश्ते को मंजूरी देगी।

Tumm Se Tumm Tak

