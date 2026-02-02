Tumm Se Tumm Tak: अनु के इस सवाल के आगे आर्य भी होगा चुप, डॉक्टर मोहित से फाइनल हुई शादी

संक्षेप: टीवी सीरियल तुम से तुम तक की कहानी में तगड़ा ट्विस्ट आ गया है। अनु ने डॉक्टर मोहित के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है। लेकिन आर्यवर्धन चुप नहीं बैठता। वहीं अनु, आर्य से एक ऐसा सवाल पूछ लेती है जिसका जवाब आर्य के पास भी नहीं होता।

टीवी सीरियल तुम से तुम तक में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। पहले आर्यवर्धन की किडनैपिंग होती है। अनु अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचाती है। आर्य कश्मीर की वादियों में अनु से अपने प्यार का इजहार करता है। ये सब देखने के बाद ऑडियंस को उम्मीद थी कि दोनों की शादी होने वाली है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अनु के पापा -मम्मी ने उसका रिश्ता डॉक्टर मोहित से तय कर दिया। आर्य के समाने डॉक्टर मोहित की मां ने अनु को अपनी बेटे की पत्नी और घर की बहू कहा। ये सुनते ही आर्य के चहरे का रंग उड़ जाता है और वो अपनी मां को लेकर वहां से चला जाएगा।

आर्य का गुस्सा देख हैरान हुआ झेंडे आर्य, अपनी मां गायत्री को तलाशते हुए अनु के घर पहुंच जाता है। यहां वो देखता है कि अनु के रिश्ते की बात चल रही है। डॉक्टर मोहित अपनी मां के साथ अनु की तारीफ कर रहे हैं। मोहित की मम्मी कहती है जो लड़की अपने बॉस आर्य के लिए जान पर खेल जाए मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी अपने बेटे लिए। आर्य के सामने अनु की मर्जी के साथ डॉक्टर मोहित से उसका रिश्ता तय हो जाता है। ये देखते ही आर्य अपनी मां गायत्री को लेकर वहां से चला जाता है। घर पहुंचते ही आर्य का गुस्सा फूटता है और वो अपने हाथों से कांच की टेबल तोड़ देता है। आर्य के साथ से खून बहता देख झेंडे अनु को बुरा कहेगा। लेकिन आर्य के मन में अभी भी अनु के लिए प्यार और इज्जत है। वो कहता है कि जरूर उसकी मज़बूरी होगी।