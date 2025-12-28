Hindustan Hindi News
टीवी
Tumm Se Tumm Tak: आर्या के अतीत राजनंदिनी के बारे में पता लगा रही है अनु, जल्द होगा ये बड़ा खुलासा

Tumm Se Tumm Tak: आर्या के अतीत राजनंदिनी के बारे में पता लगा रही है अनु, जल्द होगा ये बड़ा खुलासा

संक्षेप:

टीवी सीरियल तुम से तुम तक में अनु झेंडे और आर्या के बीच की सभी बातें सुन लेती है। उसे यकीन हो जाता है कि राजनंदिनी कोई साड़ी ब्रांड नहीं बल्कि इंसान है जिसका आर्या के अतीत से कनेक्शन है। लेकिन अपना सच छुपाने के लिए आर्या ये कदम उठाता है।

Dec 28, 2025 07:06 pm IST
टीवी सीरियल तुम से तुम तक में इन दिनों अनु के रिजल्ट, मीरा की चालाकी और आर्यवर्धन के अतीत का ट्रैक चल रहा है। हाल में दिखाया गया था कि कैसे अनु अपने फेल होने की खबर सुनने के बाद हैरान हो जाती है और आर्या के सामने रोने लगती है। लेकिन आर्या को यकीन था कि अनु फेल नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने जांच की और कॉलेज के प्रिंसिपल से सच सबके सामने ला दिया। दरअसल, अनु फेल नहीं हुई थी, मीरा की चालाकी की वजह सेउसे फेल किया गया था। आर्या की मीरा की चालाकी के बारे में पता चल गया गया। मीरा को अब दूसरे ऑफिस में भेज दिया गया है।

अनु के लिए खास सरप्राइज

अनु के कॉलेज में पास होने पर आर्या उसे सबसे बड़े फूलों के गुलदस्ते से बधाई देता है। साथ ही इस ओर इशारा भी करता है कि उसके आने वाली जिंदगी में सबकुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आर्या से ए सब सुन अनु मन ही मन खुश होने लगती है। लेकिन इसी बीच अनु को आर्या के अतीत का भी पता चलने वाला है।

आर्या की बातें सुन लेती है अनु

अनु जब ऑफिस में काम कर रही होती है तभी उसके हाथ वर्धन ग्रुप की पहली एनिवर्सरी का इनविटेशन कार्ड लगता है। इस कार्ड में लिखा मिस्टर और मिसेज वर्धन लिखा होता है। साथ ही राजनंदिनी का नाम भी होता है। अनु के समझ में आ जाता है कि राजनंदिनी सिर्फ को साड़ी ब्रांड ही नहीं बल्कि कोई इंसान है। इस बारे में वो ऑफिस में बात करती हैं। झेंडे सब समझ जाता है कि अनु को आर्या के अतीत का पता चल रहा है। वो आर्या को सब बताता है। ये बातें अनु अपने कानों से सुन लेती है। उसका शक यकीन में बदल जाता है और वो राजनंदिनी के आश्रम की तलाश में निकल जाती है।

अपना अतीत छुपाना चाहता है आर्या

दूसरी तरफ अनु राजनंदिनी का पता लगाने आश्रम पहुंच जाती है। लेकिन इससे पहले की अनु को सच पता चले आर्या, राजनंदिनी की तस्वीर को आग लगा देता है, अनु को पता नहीं चलता कि ये राजनंदिनी कौन थी। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये आर्या का पहला प्यार थी। नए एपिसोड में इसकी जानकारी दी जाएगी।

