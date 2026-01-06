Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीtumm se tumm tak: anu slams aryavardhan for not telling her truth about rajnandini
Tumm Se Tumm Tak: आर्या को बुरा-भला कहेगी अनु, राजनंदिन से जुड़ा दूसरा सच जानकर होगा पछतावा

Tumm Se Tumm Tak: आर्या को बुरा-भला कहेगी अनु, राजनंदिन से जुड़ा दूसरा सच जानकर होगा पछतावा

संक्षेप:

टीवी सीरियल तुम से तुम तक के नए एपिसोड में देखने को मिलेगा कि राजनंदिनी का सच छुपाने के लिए अनु, आर्या को बुरा-भला कहेगी। ये सुनते ही आर्या के सिर में तेज दर्द उठेगा। वहीं मीरा ने एक बार फिर अनु को ऑफिस से निकालने की प्लानिंग कर ली है।

Jan 06, 2026 02:15 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टीवी सीरियल तुम से तुम तक की कहानी अब नया मोड़ ले चुकी है। अनु और आर्यवर्धन एक दूसरे के करीब आने वाले थे, लेकिन राजनंदिनी का सच जानने के बाद दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। अनु अब सोते-जागते सिर्फ राजनंदिनी से मिलने का सपना देख रही है। अनु को लगता है कि उसकी वजह से आर्या और राजनंदिनी के रिश्ते में दरार आई है। इसलिए वो राजनंदिनी से मिलकर माफी मांगना चाहती है। इसके अलावा वो आर्या के सामने आना भी नहीं चाहती। उसने जॉब छोड़ने की प्लानिंग कर ली है ताकि उसे आर्या को रोज नहीं देखना हो। लेकिन आगे चलकर अनु को अपने इस फैसले पर पछतावा होने वाला है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आर्या को बुरा-भला कहती है अनु
तुम से तुम तक के नए एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनु खुद मीरा के पास जाकर मदद मांगेंगी। अनु कहेगी कि अब वो ही उसे जॉब से निकालने में मदद कर सकती है। अनु की ये बात सुनते ही मीरा हैरान हो जाती है। लेकिन मन ही मन वो खुश भी होती है क्योंकि मीरा उसे आर्या से दूर रखना चाहती थी। इसके बाद अनु, आर्या के केबिन में जाएगी और उससे सच छुपाने के लिए बुरा कहेगी। अनु कहती है कि वो तो उनके सामने भी नहीं आना चाहती है अब। उन्होंने इतना बड़ा झूठ छुपाया है और अब वो खुद राजनंदिनी से मिलकर माफी मांगेंगी। अनु की ये बातें सुन आर्या को भी चक्कर आ जाता है। आर्या को ऐसे देख अनु परेशान हो जाती है।

ये भी पढ़ें:नच बलिए जीतने वाली ये जोड़ियां हुईं अलग, कोई 14 तो किसी ने 9 साल बाद लिया तलाक

इस दुनिया में नहीं है राजनंदिनी

नए एपिसोड में आर्या अनु को दूसरा सच बताएगा। आर्या कहता है कि राजनंदिनी से माफी मांगना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही अनु के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। अनु को पछतावा होगा कि उन्होंने आर्या को कितना बुरा बोला। वो आर्या के नजदीक आ जाएगी। वहीं मीरा तो अब अनु को ऑफिस से निकालने की प्लानिंग कर चुकी है अब अनु आर्या और ऑफिस छोड़कर जाती है या नहीं ये देखने का इंतजार हो रहा है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Tumm Se Tumm Tak

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।