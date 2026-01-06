Tumm Se Tumm Tak: आर्या को बुरा-भला कहेगी अनु, राजनंदिन से जुड़ा दूसरा सच जानकर होगा पछतावा

Tumm Se Tumm Tak: आर्या को बुरा-भला कहेगी अनु, राजनंदिन से जुड़ा दूसरा सच जानकर होगा पछतावा
टीवी सीरियल तुम से तुम तक के नए एपिसोड में देखने को मिलेगा कि राजनंदिनी का सच छुपाने के लिए अनु, आर्या को बुरा-भला कहेगी। ये सुनते ही आर्या के सिर में तेज दर्द उठेगा। वहीं मीरा ने एक बार फिर अनु को ऑफिस से निकालने की प्लानिंग कर ली है।
टीवी सीरियल तुम से तुम तक की कहानी अब नया मोड़ ले चुकी है। अनु और आर्यवर्धन एक दूसरे के करीब आने वाले थे, लेकिन राजनंदिनी का सच जानने के बाद दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। अनु अब सोते-जागते सिर्फ राजनंदिनी से मिलने का सपना देख रही है। अनु को लगता है कि उसकी वजह से आर्या और राजनंदिनी के रिश्ते में दरार आई है। इसलिए वो राजनंदिनी से मिलकर माफी मांगना चाहती है। इसके अलावा वो आर्या के सामने आना भी नहीं चाहती। उसने जॉब छोड़ने की प्लानिंग कर ली है ताकि उसे आर्या को रोज नहीं देखना हो। लेकिन आगे चलकर अनु को अपने इस फैसले पर पछतावा होने वाला है।
आर्या को बुरा-भला कहती है अनु
तुम से तुम तक के नए एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनु खुद मीरा के पास जाकर मदद मांगेंगी। अनु कहेगी कि अब वो ही उसे जॉब से निकालने में मदद कर सकती है। अनु की ये बात सुनते ही मीरा हैरान हो जाती है। लेकिन मन ही मन वो खुश भी होती है क्योंकि मीरा उसे आर्या से दूर रखना चाहती थी। इसके बाद अनु, आर्या के केबिन में जाएगी और उससे सच छुपाने के लिए बुरा कहेगी। अनु कहती है कि वो तो उनके सामने भी नहीं आना चाहती है अब। उन्होंने इतना बड़ा झूठ छुपाया है और अब वो खुद राजनंदिनी से मिलकर माफी मांगेंगी। अनु की ये बातें सुन आर्या को भी चक्कर आ जाता है। आर्या को ऐसे देख अनु परेशान हो जाती है।
इस दुनिया में नहीं है राजनंदिनी
नए एपिसोड में आर्या अनु को दूसरा सच बताएगा। आर्या कहता है कि राजनंदिनी से माफी मांगना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही अनु के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। अनु को पछतावा होगा कि उन्होंने आर्या को कितना बुरा बोला। वो आर्या के नजदीक आ जाएगी। वहीं मीरा तो अब अनु को ऑफिस से निकालने की प्लानिंग कर चुकी है अब अनु आर्या और ऑफिस छोड़कर जाती है या नहीं ये देखने का इंतजार हो रहा है।
