Tumm Se Tumm Tak: अनु पर टूटेगा दुखों का पहाड़, मिलेगी पिता के मौत की खबर, आर्य करेगा मदद

Tumm Se Tumm Tak: अनु पर टूटेगा दुखों का पहाड़, मिलेगी पिता के मौत की खबर, आर्य करेगा मदद

संक्षेप:

सीरियल तुम से तुम तक में तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है। नर्स बताएगी कि अनु के पापा गोपाल अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वहीं आर्यवर्धन, अनु और उसके परिवार को सपोर्ट करने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे।

Jan 13, 2026 03:15 pm IST
सीरियल तुम से तुम तक की कहानी में नया मोड़ आ गया है। अनु और आर्यवर्धन जो एक दूसरे के करीब आने वाले थे, अब दूर हो गए हैं। मीरा की एक चाल ने शर्मा परिवार को हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया है। आर्य से दूर होने के बाद अनु की जिंदगी में एक खास शख्स की एंट्री भी होने वाली है। लेकिन आर्य किसी भी कीमत पर अपने प्यार को जाने नहीं देगा। वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि अनु और उसका परिवार शादी के लिए मान जाए। खुद गायत्री अपने बेटे का घर बसाने में मदद करेगी।

गोपाल की डेथ की खबर आएगी

आर्य ने अनु को प्रपोज करने के लिए ग्रैंड तैयारी की थी। दोनों अपने साथ निकल भी गए थे जहां प्यार का इजहार करने वाले थे। लेकिन तभी रास्ते में अनु को मां पुष्पा का फोन आता है और उसे पता चलता कि पापा की तबीयत बिगड़ गई है। अनु आर्य को बिना बताए सीधे हॉस्पिटल पहुंचती है जहां उसे पता चलता है कि पापा को तो हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर की टीम गोपाल को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन नए प्रोमो में दिखाया गया है कि नर्स गोपाल की डेथ जानकारी देगी। ये सुनते ही अनु के पैरों तले से जमीन घिसक जाएगी। लेकिन आने वाले एपिसोड में हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जिससे गोपाल की जान बच जाएगी।

आर्य पहुंचेगा हॉस्पिटल

दूसरी तरफ झेंडे, आर्य को बताता है कि अनु के पापा गोपाल को हार्ट अटैक आया है और स्थिति बुरी है। ये सुनते ही आर्य परिवार को सपोर्ट करने हॉस्पिटल पहुंचते है। अनु, आर्य को सामने देख इमोशनल हो जाएगी। आने वाले एपिसोड में दोनों परिवार के सामने आर्य और अनु के प्यार के बारे में पता चल जाएगा। इसके साथ ही आर्य को मीरा की चाल की जानकारी भी लगने वाली है। इसके बाद मीरा के साथ बहुत बुरा होने वाला है।

