Tumm Se Tumm Tak: अनु के सामने आया आर्या की पहली शादी का सच, कहानी में आएगा ये तगड़ा ट्विस्ट

Tumm Se Tumm Tak: अनु के सामने आया आर्या की पहली शादी का सच, कहानी में आएगा ये तगड़ा ट्विस्ट

संक्षेप:

Tumm Se Tumm Tak सीरियल तुम से तुम तक में मजेदार ट्विस्ट आने वाला है। अनु के सामने आर्या के अतीत का सच आ गया है। वो जान गई गई कि आर्या की लाइफ में राजनंदिनी कौन थी। वो सच जानने के बाद बेहोश हो जाएगी। आर्या उसे लेकर हॉस्पिटल जाएंगे।

Dec 29, 2025 05:33 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
टीवी सीरियल तूम से तुम तक में इन दिनों मजेदार ट्रैक चल रहा है। आर्या जानता है कि वो अनु से कितना प्यार करता है, लेकिन अपने अतीत के एक सच की वजह से वो अपन रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आने वाले एपिसोड में अनु को इस अतीत का सच पता चलने वाला है। सच जानने के बाद अनु बेहोश हो जाएगी। आर्या डर के उसे हॉस्पिटल ले जाता है। लेकिन तब तक अनु को सब पता चल चुका होगा।

अनु को पता चला आर्या के अतीत का सच

सीरियल तुम से तुम तक में हाल में मीरा की चालाकी वाला एपिसोड दिखाया गया था। मीरा, आर्या की जिंदगी से अनु को हटाना चाहती है। ऐसे में उसने उसे फेल करने की प्लानिंग की थी। लेकिन आर्या को मीरा की चालाकी के बारे में सब कुछ पता चल गया। इसके बाद वो उसका अपने दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर कर देता है। आर्या फूलों के गुलदस्ते के साथ अनु को पास होने की बधाई देता है। लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। ऑफिस में काम करने के दौरान अनु को राजनंदिनी के बारे में पता चलता है। वो जांच करती हुई आश्रम भी पहुंच जाती है जहां उसे राजनंदिनी की जली हुई तस्वीर मिलती है। लेकिन इसके बाद आर्या के रूम में अनु को वो सबूत मिल जाता है जिससे वो हैरान हो जाती है।
राजनंदिनी है आर्या की पहली पत्नी?

जब आर्या अपने ऑफिस में नहीं होते तब अनु उनके केबिन में जाकर डाक्यूमेंट्स चेक करती है। इसी दौरान उसके हाथ एक ऐसा पेपर लगता है जो आर्या और राजनंदिनी के रिश्ते का सारा सच खोल देता है। पेपर देखने के बाद अनु बेहोश हो जाती है। तब तक वहां आर्या भी पहुंच जाता है। बेहोश हुई अनु को गोद में लेकर आर्या हॉस्पिटल के लिए भागता है।

tumm se tumm tak serial


अनु के लिए कुछ भी करेगा आर्या
हॉस्पिटल में इलाज के दौरान अनु को राजनंदिनी और आर्या की शादी की तस्वीरें ब्लर तरीके से दिखती हैं। वो हैरानी से उठती है और हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। अनु सोच में होती है कि जिस आर्या सर को वो पसंद करने लगी है वो पहले से शादीशुदा है। वहीं आर्या ने ठान लिया है कि वो अपने और अनु के रिश्ते के बीच अपने अतीत या अपने आज को नहीं आने देंगे।

Tumm Se Tumm Tak

