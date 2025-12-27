Hindustan Hindi News
Tumm Se Tumm Tak: आर्या से I love you सुनना चाहती है अनु, सामने आएगा आतीत राजनंदिनी का सच

टीवी सीरियल तुम से तुम तक में आर्या और अनु की जिंदगी में तूफान आने वाला है। अनु को आर्या की जिंदगी का सच राजनंदिनी के बारे में पता चलने वाला है। दूसरी तरफ उसे ये भी एहसास होने लगा है कि वो आर्या को पसंद करने लगी है।

Dec 27, 2025 05:57 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
टीवी सीरियल तुम से तुम तक अपने मौजूदा ट्रैक के लिए खबरों में बना हुआ है। अपने से 27 साल छोटी अनु को खुश करने के लिए कभी टेडी तो कभी चॉकलेट गिफ्ट कर उस खुश कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों की अनोखी लव स्टोरी में मीरा नफरत की दीवार बनकर खड़ी हुई हैं। अनु की जिंदगी में आने वाली हर मुसीबत की जिम्मेदार मीरा ही हैं। वहीं आर्यवर्धन अनु और उसके परिवार की हर मुश्किल आसान कर रहे हैं।

कौन है राजनंदिनी?

आने वाले एपिसोड में आर्या और अनु की जिंदगी बदलने वाली है। नए एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनु को ऑफिस से एक पुराना इनविटेशन कार्ड मिलेगा। इस कार्ड पर वर्धन ग्रुप की पहली एनिवर्सरी के बारे में जानकारी लिखी होती है। साथ ही आखिर में लिखा होता है मिस्टर और मिसेज वर्धन। साथ में राजनंदिनी भी लिखा होता है। ये नाम पढ़ने के बाद अनु परेशान हो जाती है कि राजनंदिनी कौन है और आर्या के साथ उसका क्या कनेक्शन है। सच जानने के लिए अनु राजनंदिनी आश्रम पहुंच जाएगी।

अनु पहुंची राजनंदिनी आश्रम

इस बारे में झेंडे, आर्या को फोन कर बताते हैं कि जिस बात का डर था वो ही हो गया है। अनु को राजनंदिनी के बारे में पता चल गया है। आर्या कहता है कि राजनंदिनी आश्रम गई है। दूसरी तरफ अनु आश्रम पहुंचकर जानना चाहती है कि राजनंदिनी कौन है जिनके नाम पर ये आश्रम है। वहां काम करने वाली महिला अनु से कहती है कि वो अंदर राजनंदिनी की तस्वीर देख सकती हैं। जन अनु अंदर जाकर राजनंदिनी की तस्वीर देखती हैं। लेकिन उससे पहले ही तस्वीर जलने लगती है। वो हैरान हो जाती है। जलती हुई तस्वीर से भी अनु को राजनंदिनी का चेहरा नहीं दिखता। वो हैरान और परेशान नजर आती हैं। वहीं आर्या भी पहुंच जाते हैं। आर्या को लगता है कि अनु को राजनंदिनी के बारे में सब पता चल गया। लेकिन असल में उसे कुछ नहीं पता।

अनु को भी आर्या से हुआ प्यार

ऐसा माना जा रहा है कि राजनंदिनी आर्या की पहली पत्नी होंगी जिनका चेहरा अनु की तरह दिखता होगा। कहानी में आगे जबरदस्त ट्विस्ट आने वाले हैं। अनु को भी आर्या से प्यार हो रहा है। वो अपनी दोस्त के सामने कहती हैं कि काश आर्या सर उसे आई लव यू कहें।

Tumm Se Tumm Tak

