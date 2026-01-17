Tumm Se Tumm Tak: इस शख्स की वजह से अनु और आर्य फिर आएंगे करीब, मम्मी-पापा भी होंगे राजी

संक्षेप: टीवी सीरियल तुम से तुम तक में गोपाल और पुष्पा ने अनु और आर्य को एक दूसरे से दूर कर दिया है। अब अनु की शादी की बातें चल रही होती है। तभी इस शख्स के आने से कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। आगे पुष्पा और गोपाल, अनु और आर्य के रिश्ते के लिए तैयार होने वाले हैं।

सीरियल तुम से तुम तक में अनु के पिता गोपाल को हार्ट अटैक आया था। इस मुश्किल घड़ी में मीरा ने फिर चालाकी चलते हुए पिता के ऑपरेशन में देरी करवा दी थी। लेकिन सही वक्त पर आर्यवर्धन में हॉस्पिटल में पहुंच कर एक बेटे की तरह गोपाल और उनके परिवार की मदद की। इस बीच अनु ने भी आर्य को गाड़ी से बिना बताए आने की वजह बताते हुए कह दिया कि वो उनसे प्यार करती है। दोनों गले ही लगने वाले थे तभी पुष्पा वहां पहुंच जाती है। लेकिन दोनों को साथ नहीं देख पाती। लेकिन घर में सफाई के दौरान पुष्पा को गोपाल का वो फोन मिलेगा जिसमें अनु और आर्य के गले लगने का वीडियो होता है। पुष्पा के आंखों से आंसू नहीं रुकते।

आर्य से दूर हुई अनु बेटी अनु और आर्य के इस वीडियो देख पुष्पा समझ नहीं पाती और रोने लगती है। मम्मी को रोते देख अनु वहां आती है, लेकिन पुष्पा उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। वहीं गोपाल ने भी अनु से वादा लिया है कि वो कभी आर्य से नहीं मिलेगी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है।