Tumm Se Tumm Tak: इस शख्स की वजह से अनु और आर्य फिर आएंगे करीब, मम्मी-पापा भी होंगे राजी

संक्षेप:

टीवी सीरियल तुम से तुम तक में गोपाल और पुष्पा ने अनु और आर्य को एक दूसरे से दूर कर दिया है। अब अनु की शादी की बातें चल रही होती है। तभी इस शख्स के आने से कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। आगे पुष्पा और गोपाल, अनु और आर्य के रिश्ते के लिए तैयार होने वाले हैं।

Jan 17, 2026 03:47 pm IST
सीरियल तुम से तुम तक में अनु के पिता गोपाल को हार्ट अटैक आया था। इस मुश्किल घड़ी में मीरा ने फिर चालाकी चलते हुए पिता के ऑपरेशन में देरी करवा दी थी। लेकिन सही वक्त पर आर्यवर्धन में हॉस्पिटल में पहुंच कर एक बेटे की तरह गोपाल और उनके परिवार की मदद की। इस बीच अनु ने भी आर्य को गाड़ी से बिना बताए आने की वजह बताते हुए कह दिया कि वो उनसे प्यार करती है। दोनों गले ही लगने वाले थे तभी पुष्पा वहां पहुंच जाती है। लेकिन दोनों को साथ नहीं देख पाती। लेकिन घर में सफाई के दौरान पुष्पा को गोपाल का वो फोन मिलेगा जिसमें अनु और आर्य के गले लगने का वीडियो होता है। पुष्पा के आंखों से आंसू नहीं रुकते।

आर्य से दूर हुई अनु

बेटी अनु और आर्य के इस वीडियो देख पुष्पा समझ नहीं पाती और रोने लगती है। मम्मी को रोते देख अनु वहां आती है, लेकिन पुष्पा उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। वहीं गोपाल ने भी अनु से वादा लिया है कि वो कभी आर्य से नहीं मिलेगी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है।

tumm se tumm tak

रजनी की वजह से बदलेंगे रिश्ते

आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि गोपाल ठीक होने के बाद घर लौटते हैं और पुष्पा से अनु और आर्य के रिश्ते के बारे में बात करते हैं। इसी बीच रजनी वहां पहुंच जाती है। रजनी दोनों से सवाल करती है कि वो क्यों अनु की पढ़ाई रोककर उसकी शादी कर देंगे। उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। रजनी कहेगी कि उसने सारी बातें सुन ली है। अनु ने अगर आर्य से प्यार किया है तो वो गलत नहीं है। रजनी, पुष्पा और गोपाल से कहती है कि उन्हें अनु को बैठाकर पूछना चाहिए था कि सच क्या है ना कि उसे जिम्मेदार ठहराना चाहिए था। बाद में गोपाल को समझ आता है कि रजनी सही कह रही है। आने वाले एपिसोड में ऐसा हो सकता है कि गोपाल और पुष्पा मिलकर अनु और आर्य के रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे।

ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
