Tumm Se Tumm Tak: इस शख्स की एंट्री के बाद आर्यवर्धन को होगी अनु, टूटेगा डॉक्टर मोहित से रिश्ता
Tumm Se Tumm Tak: टीवी सीरियल तुम से तुम की कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। गोपाल और पुष्पा ने अनु की शादी डॉक्टर मोहित से तय कर दी है। इसी बीच इस शख्स की एंट्री होगी जो सब कुछ बदलने वाला है। इसी शख्स की वजह से अनु और आर्य नजदीक आएंगे।
टीवी सीरियल तुम से तुम तक की कहानी में अब एक तगड़ा मोड़ आने वाला है। झेंडे ने अनु के घर जाकर उसके पेरेंट्स की बेइज्जती कर दी है। अरु अब अपने मम्मी पापा के लिए अनु दूसरे शख्स से शादी करने जा रही है। अनु डॉक्टर मोहित के साथ अपने शादी के रिश्ते के लिए मंजूरी दे देती है। क्योंकि वो नहीं चाहती कि पापा गोपाल को दोबारा हार्ट अटैक आए। वहीं आर्यवर्धन एक बार फिर जिंदगी में अकेला हो गया है। उदास हो गया है। ऐसे में गायत्री मां बेटे का घर बसाने की कोशिश में लग जाएगी। लेकिन उसके साथ भी अब निराशा ही लगने वाली है।
अनु की शादी होगी तय
नए एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनु के मम्मी पापा कहते हैं कि डॉक्टर मोहित और उनकी मम्मी घर आने वाले हैं। घर की सजावट की जा रही होती है। लेकिन तभी आर्य की मां गायत्री वहां पहुंच जाती है और वो अनु से अकेले में अपने बेटे के बारे में सवाल करती हैं। इसी बीच अनु घर के बाहर कदम रखती है तो देखती है अपनी मां को रोकने के लिए वहां आर्य मौजूद होता है। दोनों के बीच आंखों में बहुत सारी बातें होती हैं। एक दूसरे को ऐसे देखकर दोनों हैरान होते हैं। अनु की आंखें भर आती हैं। तभी वहां आर्य के साथ डॉक्टर मोहित अपनी मम्मी के साथ पहुंच जाते हैं। अब अनु के सामने अपना प्यार आर्य है। दूसरी तरफ उसके मम्मी पापा की पसंद डॉक्टर मोहित।
सिद्धि मां की एंट्री
घर के अंदर आने के बाद डॉक्टर मोहित की मम्मी अपनी होने वाली बहू यानी अनु की तारीफ करती हैं। और आर्य की मां ये सब अपनी आंखों के सामने देख मन ही मन उदास हो जाती है। अनु और डॉक्टर मोहित का रिश्ता तय हो जाता है। शादी की डेट्स फाइनल होगी। इसी बीच सीरियल में सिद्धि माता की एंट्री होने वाली है। सिद्धि माता अनु और आर्य की जोड़ी के बारे में बात करते हुए गोपाल और पुष्पा को नियति बदलने के लिए डांट लगाएगी। मां कहेंगी कि ये जोड़ी ऊपर से ही बनकर आई है। इसे हम तुम नहीं तोड़ सकते। मां के इन शब्दों के बाद गोपाल और पुष्पा अनु और आर्य के रिश्ते के लिए राजी होंगे।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।