Tumm Se Tumm Tak: आर्य और अनु की हुई आखिरी मुलाकात, दोनों ने किया एक दूसरे का साथ देने का वादा

संक्षेप:

टीवी सीरियल तुम से तुम तक में अनु और आर्यवर्धन ने आखिरी मुलाकात की है। आर्य ने अनु से वादा कर दिया है कि अब वो कभी उसकी शादी के बीच नहीं आएगा और जिंदगी भर उसके हर फैसले के साथ खड़ा है। ये सुनने के बाद अनु रोते हुए विदा लेती है।

Feb 03, 2026 02:42 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
टीवी सीरियल तुम से तुम तक का मौजूदा ट्रैक में अनु और आर्यवर्धन के अलग होने की कहानी दिखाई जा रही है। हाल में आर्य और गायत्री के सामने अनु का रिश्ता डॉक्टर मोहित से तय हो जाता है।अनु अपनी मर्जी से इस शादी के लिए हां कहती है। ये सुनते ही आर्य अपने टूटे हुए दिल के साथ चला जाता है। लेकिन वो सच जानना चाहता है कि आखिर अनु ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो अनु से आखिरी बार मिलने के लिए बुलाता है। अनु किसी बहाने से ऑफिस पहुंचती है सीधे आर्य के केबिन में चली जाती है।

आर्य से आखिरी मुलाकात के बाद रो पड़ी अनु

आर्य अपने सामने अनु को देखकर उससे उसका दिल तोड़ने के पीछे की वजह पूछता है। अनु कहती है कि वो भी उनसे ही प्यार करती है। लेकिन पिता की तबीयत की वजह से उसने डॉक्टर मोहित से शादी के लिए हां कही है। आर्य भी कहता है कि अगर वो भी इस स्थिति में होता तो सबसे पहले अपनी मां को चुनता। आगे आर्य कहता है कि वो अनुसार हर फैसले में उसके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। इसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। आगे सिद्धि मां की भी एंट्री होने वाली है जो कहानी बदल सकती है।

डॉक्टर मोहित की सच्चाई जानेगी अनु?

अब नए एपिसोड में अनु और डॉक्टर मोहित की शादी की तैयारियां दिखाई जाएगी। हल्दी के समय सिमरन कहेगी की अनु तीन जिंदगियों को बर्बाद कर रही है। उसे घरवालों को सब सच बता देना चाहिए। लेकिन अनु बार बार अपने पिता की तबीयत की बात करते हुए गलत रिश्ते में बंधने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर मोहित भी सही इंसान नहीं है। वो आर्य से बदला के लिये शादी कर रहा है। नए एपिसोड में डॉक्टर मोहित के सच से भी पर्दा हटने वाला है.

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
