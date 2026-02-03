Tumm Se Tumm Tak: आर्य और अनु की हुई आखिरी मुलाकात, दोनों ने किया एक दूसरे का साथ देने का वादा

संक्षेप: टीवी सीरियल तुम से तुम तक में अनु और आर्यवर्धन ने आखिरी मुलाकात की है। आर्य ने अनु से वादा कर दिया है कि अब वो कभी उसकी शादी के बीच नहीं आएगा और जिंदगी भर उसके हर फैसले के साथ खड़ा है। ये सुनने के बाद अनु रोते हुए विदा लेती है।

टीवी सीरियल तुम से तुम तक का मौजूदा ट्रैक में अनु और आर्यवर्धन के अलग होने की कहानी दिखाई जा रही है। हाल में आर्य और गायत्री के सामने अनु का रिश्ता डॉक्टर मोहित से तय हो जाता है।अनु अपनी मर्जी से इस शादी के लिए हां कहती है। ये सुनते ही आर्य अपने टूटे हुए दिल के साथ चला जाता है। लेकिन वो सच जानना चाहता है कि आखिर अनु ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो अनु से आखिरी बार मिलने के लिए बुलाता है। अनु किसी बहाने से ऑफिस पहुंचती है सीधे आर्य के केबिन में चली जाती है।

आर्य से आखिरी मुलाकात के बाद रो पड़ी अनु आर्य अपने सामने अनु को देखकर उससे उसका दिल तोड़ने के पीछे की वजह पूछता है। अनु कहती है कि वो भी उनसे ही प्यार करती है। लेकिन पिता की तबीयत की वजह से उसने डॉक्टर मोहित से शादी के लिए हां कही है। आर्य भी कहता है कि अगर वो भी इस स्थिति में होता तो सबसे पहले अपनी मां को चुनता। आगे आर्य कहता है कि वो अनुसार हर फैसले में उसके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। इसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। आगे सिद्धि मां की भी एंट्री होने वाली है जो कहानी बदल सकती है।

डॉक्टर मोहित की सच्चाई जानेगी अनु?