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Tumm Se Tumm Tak: अनु-आर्य होंगे रोमांटिक तभी होगा जालंधर का वार, शादी में मीरा रचेगी साजिश

Mar 31, 2026 12:41 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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अनु और आर्य मम्मी पापा के जाते ही एक दूसरे के साथ रोमांटिक होने वाले हैं। दोनों क्वालिटी टाइम बिता रहे होते हैं तभी पुष्पा का वीडियो कॉल आ जाएगा। इसके अलावा शो में जालंधर की वापसी हो गई है। शो में तगड़े ट्विस्ट आने वाले हैं।

Tumm Se Tumm Tak: अनु-आर्य होंगे रोमांटिक तभी होगा जालंधर का वार, शादी में मीरा रचेगी साजिश

तुम से तुम तक में अनु और आर्य का रिश्ता पक्का हो गया है। पुष्पा और गायत्री ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दोनों की शादी पक्की कर दी है। अब कुलदेवता की पूजा के बाद दोनों की शादी की डेट फाइनल की जाएगी। अब इस दौरान अनु घर पर अकेली होती है और लाइट भी तभी घर में कोई आता है। अनु दर जाती है। उसे लगता है कोई चोर आया है। लेकिन तभी आर्य, अनु के घर पहुंच जाता है और उसे सरप्राइज कर देता है। अनु आधी रात को आर्य को अपने घर देखकर हैरान हो जाती है।

आर्य ने अनु को दिया सरप्राइज

अनु और आर्य अकेले में क्वालिटी टाइम बिता रहे होते हैं तभी पुष्पा और गोपाल उसे वीडियो कॉल कर देते हैं। अनु बात ही कर रही होती है तभी सिमरन आती है और आर्य का नाम पुकार देती है। इसके बाद गोपाल और पुष्पा को समझ आ जाएगा कि उनकी गैर मौजूदगी में आर्य वहां आया हुआ है। दोनों मिलकर ये बात संभालते हैं।

प्रजापति की प्लानिंग

लेकिन प्रजापति तो इस टाइम का फायदा उठाने के लिए किसी को अनु और आर्य की शादी तोड़ने की प्लानिंग करते हुए देखा जाता है। प्रजापति एक आदमी को कहता है कि उनके पास दो दिनों का समय है। इन दो दिनों में ही उसे अपना काम करना होगा क्योंकि फिर पुष्पा और गोपाल वापस आ जाएंगे। इन दो दिनों में अनु के साथ बदला केने की प्लानिंग की जा रही है।

जालंधर की वापसी

एक तरफ अनु और आर्य अपनी शादी को लेकर खुश हैं तो वहीं शो में जालंधर की एंट्री फिर से हो गई है। नए एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आर्य का पुराना दुश्मन बदला लेने के लिए अनु पर अटैक कर देगा। लेकिन उस समय इत्तेफाक से आर्य वहां मौजूद होगा और अनु को बचा लेगा। एक बार फिर प्रजापति की प्लानिंग फेल हो जाएगी। लेकिन पुष्पा और गोपाल की गैर मौजूदगी में आर्य का घर आना किसी को पसंद नहीं आएगा।

आर्य देगा साथ

आगे एपिसोड में ये भी दिखाया जाएगा कि इस बार आर्य मोहल्ले वालों की बोलती बंद करने वाला है। वो सबके सामने अनु को अपनी बीवी बता देगा। ये सुनते ही जो लोग अनु को ताना मार रहे थे वो शांत हो जाएंगे। कहानी में आगे तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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