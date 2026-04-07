Tumm Se Tumm Tak: नहीं होगी अनु और आर्य की शादी? जालंधर ने चली चाल, मीरा-मानसी मनाएंगे खुशी
Tumm Se Tumm Tak सीरियल तुम से तुम तक में अनु को आर्य वर्धन से जुड़े एक नाम का सच पता चलने वाला है। वहीं दोनों का रोका हो गया है और अब अनु अपना बिजनेस शुरू करने वाली है। अनु की जिंदगी में मीरा और मानसी भी तूफ़ान लाने वाली हैं।
टीवी सीरियल तुम से तुम तक में वो दिन आ गया है जिसका अनु और आर्य इंतजार कर रहे थे। दरअसल, अनु और आर्य का रोके की रस्म के लिए पंडित जी ने अगले दिन को ही शुभ मुहूर्त बता दिया। गायत्री अगले ही दिन दोनों इ रोके के लिए मान जाती है। अनु और आर्य को रोके की जानकारी दी जाती है और वो ऑफिस में ही अपनी सीट से खड़े होकर खुश होने लगती है। दूसरी तरफ आर्य भी खुश नजर आता है। दोनों का रोका भी होता है लेकिन अनु को एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जो इनके रिश्ते को तोड़ देगी।
अनु को पता चलेगा राजीव भाटिया की का सच
आर्य अपने परिवार इ साथ रोके की सेरेमनी करने अनु के घर पहुंचता है। दोनों एक दूसरे को देख कर खुश होते हैं और रोके की रस्म को पूरा किया जाता है। रोके की रस्म पूरी होने के बाद अनु भगवान का शुक्रियादा कहने मंदिर पहुंचती है। इस दौरान अनु के आगे जालंधर आ जाता है। वो उसके सामने राजीव भाटिया का नाम लेता है। अनु उससे पूछती है कि ये कौन हैं। लेकिन जालंधर बिना कुछ बताए वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर अनु, आर्य को इस बारे में बताती है। आर्य समझ जाता है कि जालंधर मरा नहीं है और अनु को परेशान करने वापस आ गया है।
मीरा चलेगी चाल
दूसरी तरफ आर्य ने अपनी शादी की तैयारी करने की जिम्मेदारी मीरा को दी है। ऐसे में मानसी उसे भड़काती है कि वो कैसे अनु के कपड़ों को बिगाड़ सकती है। कैसे दोनों मिलकर शादी को रोक सकते हैं। इसके बाद मीरा प्लानिंग बनाती है कि उसे कैसे भी शादी होने से रोकना है। वो अनु की शादी के कपड़ों के साथ कुछ गलत करने वाली हैं, ताकि शादी को रोका जा सके। अनु की बदनामी हो और आर्य खुद उसे छोड़ दे। लेकिन यहां हर्ष, अनु की मदद के लिए आगे आएगा।
अनु का बिजनेस
दूसरी तरफ अनु अब अपना बिजनेस खोलने जा रही है। अनु अपनी मम्मी के गहनों को देखकर बिजनेस का तगड़ा आईडिया आता है। वो सोचती है क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों को कम पैसों में भी अच्छे कपड़े और ज्वेलरी पहनने का मौका मिल जाए। अनु जब ये आईडिया आर्य को सुनाएगी तो उसे भी अनु पर गर्व होगा। अब अनु अपने दम पर पैसा कमाने जा रही है। वो अपने बिजनेस में सफल होगी। दूसरी तरफ उसे राजीव भाटिया की सच्चाई पता चलेगी।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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