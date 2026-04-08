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Tumm se Tumm Tak Spoiler: आर्य का सच जानने दूसरे शहर जाएगी अनु, खुलेगा अतीत से जुड़ा ये राज

Apr 08, 2026 02:55 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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Tumm se Tumm Tak 8 April Updates: टीवी सीरियल तुम से तुम तक में अनु को आर्य के असली नाम और अतीत की सच्चाई पता चलने वाली है। अनु, आर्य का सच जानने दूसरे शहर जाएगी और उसे जो पता चलेगा उससे वो हैरान होने वाली है। इस सच का असर अनु और आर्य के रिश्ते पर दिखेगा।

Tumm se Tumm Tak Spoiler: आर्य का सच जानने दूसरे शहर जाएगी अनु, खुलेगा अतीत से जुड़ा ये राज

Tumm se Tumm Tak 8 April Updates: टीवी सीरियल तुम से तुम तक की कहानी में अनु और आर्य की लव स्टोरी को आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है। दोनों परिवारों को मनाने के बाद अब आखिर कार खुशियों ने दस्तक दी है। दोनों की रोका सेरेमनी पूरी हो गई है। लेकिन कहानी में अब एक नया ट्विस्ट आने वाला है। ट्विस्ट राजनंदिनी से जुड़ा होगा और खुद जालंधर अनु को राजनंदिनी की मौत से जुड़ा सच बताएगा। इसके अलावा अब मानसी ने भी आर्य से उस सीक्रेट रूम के बारे में सवाल कर लिया है। आर्य के अतीत का राज खुलने वाला है।

सिद्धि मां की होगी एंट्री

नए एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जालंधर खुद अनु को राजनंदिनी से जुड़ा सच बताएगा। अनु को पता चलेगा कि आखिर राजनंदिनी की डेथ कैसे हुई थी। बंद कमरे के सीक्रेट्स का भी खुलासा होने वाला है। आर्य वर्धन और गायत्री मां इतने समय से अनु और उसके परिवार से जो सच छुपा रहे हैं उससे पर्दा उठने वाला है। आर्य का ये झूठ जानने के बाद अनु रिश्ता तोड़ देगी। लेकिन इसके बाद होगी सिद्धि मां की एंट्री। आने वाले एपिसोड में सिद्धि मां कहेगी कि अनु ही राजनंदिनी है। लेकिन अभी ये ट्विस्ट आने में बहुत वक्त लगेगा।

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मीरा चलेगी चाल

एक तरफ रघुपति और जालंधर अनु और आर्य से अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मीरा और मानसी ने भी पूरी तैयारी कर ली है शादी तोड़ने की। मीरा जानबूझकर अनु के कपड़ो को बर्बाद करने की कोशिश करेगी। शादी में दिक्कतें लाएगी। लेकिन इनकी साजिश काम नहीं आने वाली है। अनु को अपने परिवार और दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा। ,लेकिन अनु के कान में जालंधर ने जो बात कही है वो नहीं जाएगी। इसलिए वो सच का पता लगाने के लिए आर्य के पुराने शहर जाएगी। यहां वो कुछ लोगों से बात करेगी लेकिन उसे सच पता नहीं चलता।

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अनु कप पता चलेगा आर्य का सच

दरअसल, जालंधर ने अनु को राजीव भाटिया का नाम बताया था। अनु सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये कौन है। तभी उसके आगे एक फाइल आती है जिसमें राजीव भाटिया के नाम के सिग्नेचर होते हैं। अनु को पता चल जाएगा कि आर्य ही राजीव भाटिया हैं। वो किसी से कुछ नहीं कहेगी और आर्य के बोर्डिंग स्कूल जाएगी। यहां सच पता नहीं चलता। फिर मंदिर में एक औरत मिलती है जो उसे सच बताती है कि गायत्री, आर्य कि मां नहीं है। अनु को आर्य के बारे में बहुत सी बातें पता चलती है। इसके बाद वो कड़े फैसले लेगी।

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Usha Shrivas

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Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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