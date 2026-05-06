Tumm Se Tumm Tak Spoiler: अनु-आर्य हुए रोमांटिक, जालंधर से बचेगी नील की जान, आएगा ये तगड़ा ट्विस्ट

Tumm Se Tumm Tak Spoiler: अनु-आर्य हुए रोमांटिक, जालंधर से बचेगी नील की जान, आएगा ये तगड़ा ट्विस्ट
टीवी सीरियल तुम से तुम तक में नील की किडनैपिंग के बाद एक बड़ा सच सामने आने वाला है। वहीं आर्य और अनु अपने रोमांस के लिए टाइम निकाल ही ले रहे हैं।
टीवी सीरियल तुम से तुम तक की कहानी में अब जालंधर का बुरा हाल होने वाला है। लेकिन उससे पहले जानिए जैसे रजनी अपनी बेटी सिमरन और नील की शादी के लिए राजी हो गई। हाला में आर्य ने सबके सामने सच बता दिया कि रजनी ने सबको अपनी टूटी हुई शादी के बारे में झूठ बोला है। ये सुनते ही रजनी के होश उड़ जाते हैं और उसे एहसास होता है कि सब लव मैरिज खराब नहीं होती। वो सिमरन की खुशी के लिए नील को अपना होने वाला दामाद स्वीकार लेती है और शादी के लिए हां कर देती है।
सिमरन की शादी से पहले आर्य-अनु का रोमांस
आर्य वर्धन ने शादी की जिम्मेदारी अपने कंधो पर ली थी तो वो और अनु शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। इस बीच ये दोनों अपने लिए भी प्यार करने का मौका नहीं छोड़ते। आर्य चुपके से अनु को सरप्राइज देते हुए एक हरे रंग की साड़ी गिफ्ट करता है। वो कहता है कि आज सिमरन को दुल्हन बने सब देखेंगे लेकिन उनकी नजर तो सिर्फ अनु पर होगी और वो चाहते हैं कि उनकी अनु इस साड़ी में नजर आए। दोनों रोमांटिक बातें करते हैं। एक दूसरे की आंखों में डूब जाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आने वाला है।
नील की किडनैपिंग
शादी वाले दिन जालंधर अपनी चाल चल लेता है। जब नील दूल्हा बने हुए मंडप तक आने ही वाला होता है तो रास्ते में उसका किडनैप हो जाएगा। नील की किडनैपिंग करने के बाद जालंधर आर्य को फोन करेगा और कहेगा कि अगर वो नील की सलामती चाहते हैं तो भरी सभा में उन्हें सच बताना होगा कि उसने क्या किया है। आर्य इसके बाद तुरंत जालंधर को फोन क्र पूरा मामला बता देगा। झेंडे कुछ ही घंटों में नील को सुरक्षित ले आएगा। लेकिन आने के बाद वो रघुपति और जालंधर का सच सबके सामने रख देगा। नील सभी को बताएगा कि कैसे रघुपति ने जालंधर की मदद से उसकी किडनैपिंग करवाई थी।
आर्य का सच
लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर जालंधर को आर्य का कौनसा सच पता है जो वो दुनिया से छुपा रहा है। रिपोर्ट की मानें तो ये सच आर्य की पहली पत्नी राजनंदिनी की मौत से जुड़ा है। कहा जा रहा है कि आगे वाले ट्रैक में ये सामने आएगा कि आर्य ने ही राजनंदिनी को मारा था। वहीं अब गायत्री के दूसरे बेटे की भी शो में एंट्री होने वाली है जिसके बाद पूरी कहानी बदल जाएगी।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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