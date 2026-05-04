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Tumm Se Tumm Tak Twist: आर्य बताएगा रजनी के अतीत का राज, सिमरन-नील की शादी में आग लगाएगा जालंधर

May 04, 2026 03:32 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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टीवी सीरियल तुम से तुम तक में ट्विस्ट आने वाला है। रजनी ने भी भाग कर शादी की थी। और राजनंदिनी के भाई की एंट्री होने वाली है। आर्य वर्धन से लिया जाएगा बदला। सिमरन और नील की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं।

Tumm Se Tumm Tak Twist: आर्य बताएगा रजनी के अतीत का राज, सिमरन-नील की शादी में आग लगाएगा जालंधर

टीवी सीरियल तुम से तुम तक की कहानी में अब एक तगड़ा ड्रामा शुरू होने वाला है। हाल में सीरियल में दिखाया गया था कि रजनी ने अपनी बेटी सिमरन की शादी नील से करने से मना कर दिया है। लेकिन आर्य वर्धन ने भी ठान लिया है कि वो रजनी को शादी के लिए मना आकर रहेंगे। ऐसे में आर्य ने रजनी को उसके अतीत से जुड़ी ऐसी सच्चाई बता दी है जिसे वो अभी तक छुपाती आ रही थी।

रजनी के अतीत का सच

रजनी ने अपनी बेटी सिमरन को घर में बंद कर दिया था। लेकिन सिमरन को घर से भगाने में रघुपति ने मदद की और वो नील के साथ भाग जाती है। रजनी को लगता है कि बेटी को घर से भगाने में अनु और आर्य ने मदद की है। वो पुलिस को बुला लेगी। लेकिन इसी बीच आर्य को रजनी के अतीत के बारे में पता चलेगा। दरअसल, रजनी ने सभी को झूठ बोला हुआ है कि उसे उसके पति ने छोड़ा हुआ है। असल में रजनी ने किसी और के प्यार के लिए अपने पति को छोड़ दिया था। लेकिन उसे उस प्यार में भी धोखा मिला। सिमरन के पैदा होने के बाद उस शख्स ने रजनी को छोड़ दिया था। जब रजनी को पता चलता है कि आर्य उसके अतीत के बारे में जानता है तो वो खुद अपने पूर्व पति से माफी मांगेंगी और शादी के राजी हो जाएगी।

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सिमरन और नील की शादी

आर्य ने नील को अपना छोटा भाई माना है। ऐसे में उसकी शादी की जिम्मेदारी भी वर्धन परिवार ने ली है। शादी के लिए वर्धन परिवार में तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन अब जालंधर और रघुपति ने फिर से तगड़ी चाल चलने की प्लानिंग कर ली है। जालंधर कहता है कि अगर आर्य को बर्बाद करना है तो इस शादी में उन्हें शामिल होना ही होगा। शादी में आग लगाने की प्लानिंग की जा रही है।

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राजनंदिनी के भाई की होगी एंट्री

इस सीरियल में आगे एक और एंट्री होने वाली है। इसके अलावा राजनंदिनी का भी सच सामने आएगा। रिपोर्ट के मुताबिक राजनंदिनी गायत्री की बेटी होगी। और आगे एपिसोड में वो जिंदा दिखेगी। वो आर्य से बदला लेने के लिए आएगी। इसके अलावा गायत्री का दूसरा बेटा यशवर्धन भी शो में एंट्री लेने वाला है। ये राजनंदिनी का दूसरा भाई होगा। मतलब कहानी में आगे कई ट्विस्ट आने वाले हैं। राजनंदिनी का सच सामने आने का इंतजार हो रहा है। अनु और आर्य की शादी में भी दिक्कतें होंगी।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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