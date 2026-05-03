Tumm Se Tumm Tak Upcoming: अनु-आर्य को गिरफ्तार करने आएगी पुलिस, घर से भागी सिमरन
Tumm Se Tumm Tak Upcoming सीरियल तुम से तुम तक में अनु और आर्य को पकड़ने के लिए पुलिस बुलाई गई है। ये काम रजनी ने किया है। वहीं गायत्री ने भी अनु को राजीव भाटिया का सच बता दिया है। लेकिन अब एक और सच सामने आना बाकी है।
Tumm Se Tumm Tak Upcoming टीवी सीरियल तुम से तुम तक में मेकर्स ने आख़िरकार ऑडियंस को राजीव भाटिया की सच्चाई बता दी है। पिछले कई हफ्तों से राजीव भाटिया और राजनंदिनी का ट्रैक चल रहा था। अब गायत्री मां ने बता दिया है कि आर्य वर्धन ही राजीव है। उनका खून का रिश्ता नहीं है लेकिन वो मां बेटे हैं। ये सच जानने के बाद अनु शांत हो जाती है और अपने घर लौट जाती है। लेकिन इससे पहले कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। आर्य वर्धन और अनु को पकड़ने के लिए पुलिस आने वाली है। ये पुलिस रजनी ने बुलाई है।
सिमरन और नील की लव स्टोरी
सिमरन ने अनु और आर्य की मिलवाने के लिए खूब पापड़ बेले हैं। ऐसे में अब सिमरन के लिए कुछ करने की बारी है। अनु और आर्य को जब पता चला कि नील और सिमरन दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो दोनों ने दोनों को मिलाने की ठान ली। आर्य ने नील का एक छोटा सा टेस्ट लिया जिसमें वो पास हो गया। इसके बाद नील रजनी के पास जाता है उनकी बेटी सिमरन का हाथ मागने। लेकिन रजनी, रघुपति की मदद से उसे धक्के देकर निकालने लगती है।
अनु और आर्य करेंगे मदद
तभी वहां आर्य और अनु आ जाते हैं। आर्य को जब पता चलता है कि नील को उसके बैकग्राउंड के लिए ताने दिए जा रहे हैं तो वो खुद उसका बड़ा भाई बन जाता है और और प्रॉपर्टी का हिस्सा भी नील और सिमरन के नाम कर देता है। लेकिन रजनी तब भी नहीं मानती और सिमरन को एक कमरे में बंद कर देती है। अगले दिन जब रजनी उठती है तो देखती है कि सिमरन अपने रूम में नहीं है। वो बिना कुछ सोचे समझे अनु और आर्य पर बेटी को घर से भगाने का आरोप लगा देगी।
रजनी बुलाएगी पुलिस
रजनी बेटी सिमरन को भगाने के आरोप में अनु और आर्य के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर देगी और पुलिस दोनों को पकड़ने के लिए आ जाएगी। तभी सिमरन सामने आएगी और ये बताएगी कि अनु और आर्य का इसमें कोई दोष नहीं है। वो दोनों उसे ऐसा कदम नहीं उठाने के लिए समझा रहे थे। ये सुनते ही रजनी को अपनी गलती का एहसास होगा। वो दोनों से माफी मांगेगी। उसे ये भी समझ आएगा कि नील बुरा लड़का नहीं है। लेकिन रजनी सिमरन और नील की शादी के लिए राजी होती है या नहीं ये नए एपिसोड में दिखाया जाएगा।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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