Tumm Se Tumm Tak Spoiler: अनु की बेइज्जती करने वाली मानसी को आर्य देगा तगड़ा जवाब

Tumm Se Tumm Tak Spoiler: अनु की बेइज्जती करने वाली मानसी को आर्य देगा तगड़ा जवाब
टीवी सीरियल तुम से तुम तक के नए एपिसोड में दिखाया जाएगा कि मानसी, अनु की बेइज्जती करेगी। लेकिन आर्य उसका साथ देखा और मानसी को बताएगा कि उसकी औकात अनु से नीचे है।
टीवी सीरियल तुम से तुम तक में एक साल बाद आखिरकार अनु और आर्यवर्धन की शादी हो गई है। शो में करीब एक महीने से दोनों की शादी का ट्रैक दिखाया जा रहा है। हाल में दोनों की शादी वाला एपिसोड दिखाया गया जिसके बाद सीरियल देखने वाली ऑडियंस खुश है। अब आने वाले एपिसोड में धमाका होने वाला है। शादी वाले दिन सिद्धि माता ने कहा था कि अब असली मोड़ आने वाला है। यानी अनु की जिंदगी का अब असली इम्तिहान शुरू होगा। दूसरी तरफ अनु के वर्धन हाउस में आने से मानसी खुश नहीं है। मीरा भी अपने प्यार के खोने का दुख मना रही है।
अनु को आएगी मम्मी पापा की याद
हाल में दिखाया गया था कि विदाई के कुछ देर बाद ही अनु रोने लगेगी। अनु को रोता देख आर्य परेशान होगा। वो जब वजह पूछेगा तो अनु कहेगी कि उसे अपने मम्मी-पापा की याद आ रही है। दूसरी तरफ गोपाल और पुष्पा ने भी खाना नहीं खाया होता। अनु को इतना परेशान देख आर्य, उसे लेकर उसकी मम्मी पापा के पास चला जाएगा। विदाई के कुछ घंटे बाद ही अनु वापस अपने घर पर होगी। वप अपने मम्मी पापा को हाथों से खाना खिलाएगी। इसके बाद दोनों वापस घर आएंगे। लेकिन यहां मानसी खूब ड्रामा करेगी।
मानसी ने पार की हदें
अनु और आर्य जैसे ही घर वापस आएंगे तो मानसी घर की सारी लाइट्स ऑन कर देगी। सभी को जगाकर कहेगी कि अनु की शादी को कुछ घंटे भी नहीं हुए और ये दोनों घूमने निकल पड़े। आर्य बताएगा कि वो अनु की मम्मी पापा के घर गए गए थे। ये सुनकर मानसी कहेगी कि जरूर अनु कुछ चुरा कर ले गई होगी। इतना सुनने के बाद आर्य भड़क जाएगा और मानसी को हद में रहने की बात कह देगा। आर्य का ऐसा रूप देख मानसी और गायत्री मां हैरान हो जाएंगे।
आर्य का सच आएगा सामने
वहीं मीरा दुख मना रही है कि उसने आर्य के लिए इतना कुछ किया लेकिन अनु के आने से सब बर्बाद हो गया। वहीं अब शादी के बाद आर्य और अनु की जिंदगी में तूफान आने वाला है। शो में यशवर्धन की एंट्री हो चुकी है। अब वो आर्य से अपनी बहन राजनंदिनी की मौत का बदला लेने वाला है। आने वाले एपिसोड में राजनंदिनी भी नजर आएगी। ये किरदार अनीता हसनंदानी ने निभाया है। शो में राजीव भाटिया की जिंदगी का वो सच सामने आने वाला है जिसने उसे आर्य वर्धन बनाया।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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