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Tumm Se Tumm Tak Spoiler: शादी के बाद रोमांटिक होंगे अनु-आर्य, वर्धन हाउस में दिखेगी राजनंदिनी की झलक

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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सीरियल तुम से तुम तक में अनु और आर्य की शादी हो गई है। शादी के बाद दोनों को एक दूसरे के साथ रोमांटिक होते देखा जाएगा। वर्धन हाउस में अनु को राजनंदिनी की झलक नजर आएगी।

Tumm Se Tumm Tak Spoiler: शादी के बाद रोमांटिक होंगे अनु-आर्य, वर्धन हाउस में दिखेगी राजनंदिनी की झलक

सीरियल तुम से तुम तक में अनु और आर्य वर्धन की शादी हो चुकी है। लेकिन उससे पहले कहानी में तगड़ा ट्विस्ट दिखाया जाएगा। एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शो में यशवर्धन की एंट्री हो चुकी है। वो दूल्हा बने आर्य को देखेगा तो उसे सच याद आ जाएगा। वो खुद से कहेगा कि अब आर्य को वो किसी दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने नहीं देगा। वो पता लगाएगा कि आर्य किस लड़की से शादी करने वाला है। अनु के पास जाएगा और उससे शादी नहीं करने की बात कहेगा। वो अनु को बताएगा कि आर्य अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन अनु उसकी बातों पर यकीन नहीं करती।

अनु की शादी

अनु की शादी से पहले गोपाल का बैंक वालों से विवाद हो जाता है। गोपाल लंबे समय से लोन की अर्जी दे चुके थे। लेकिन शादी वाले दिन तक उन्हें लोन नहीं मिला। वो बैंक वालों से विवाद करते हैं। गोपाल कहते हैं कि उन्हें जानबूझकर लोन नहीं दिया जा रहा है। तभी वहां दुल्हन बनीं अनु पहुंच जाती है। वो अपने पापा को इतना परेशान देख रो पड़ती है। और अनु के कहने के बाद उनका लोन अप्रूव हो जाता है। इतनी दिक्कतों के बाद अनु और आर्य वर्धन की शादी हो जाती है।

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अनु को दिखेगी राजनंदिनी

आगे दिखाया जाएगा कि अनु का वर्धन परिवार में गृह प्रवेश होगा और पहली ही रात को कुछ ऐसा होगा की सब हैरान हो जाएंगे। अनु को मिरर में राजनंदिनी की परछाई नजर आएगी। अनु समझ नहीं पाएगी कि आखिर ये उसके साथ क्यों हो रहा है। नए घर में अनु को सीक्रेट रूम के बारे में भी पता चलेगा। लेकिन आर्य उसे उस रूम में जाने से मना कर देगा और पहली बार गुस्से से बात करेगा। आर्य का ऐसा रूप देखकर अनु डर जाएगी।

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आर्य और अनु का रोमांस

आगे शो में अनु और आर्य के बीच का रोमांटिक सीन भी दिखाया जाएगा। शादी की पहली रात के बाद अनु गीले बालों के साथ आर्य को नींद से जगाने आएगी। अनु को अपने पास देखकर आर्य बहुत खुश होगा और दोनों के बीच रोमांस दिखाया जाएगा। लेकिन अगले ही पल अनु को घर का माहौल अजीब लगेगा। वो बार-बार अपने आस-पास किसी की छवि महसूस करेगी। कहानी में आगे यशवर्धन की एंट्री होने वाली है। वो अपनी बहन राजनंदिनी की मौत का जिम्मेदार आर्य को मानता है। राजनंदिनी भी अनु को इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि वो सच बताना चाहती है।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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