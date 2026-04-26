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Tumm Se Tumm Tak Alert: आर्य ने अनु को बताई अपने अतीत की सच्चाई, सिमरन ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को दिया धोखा

Apr 26, 2026 02:17 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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तुम से तुम तक में आर्य वर्धन खुद ही अनु को अपनी पिछली जिंदगी का वो सच बता देता है जिसे सालों से छुपाया हुआ था। आर्य के अतीत का सच जानकर अनु हैरान हो जाएगी। सिमरन से टूट जाएगी दोस्ती।

Tumm Se Tumm Tak Alert: आर्य ने अनु को बताई अपने अतीत की सच्चाई, सिमरन ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को दिया धोखा

टीवी सीरियल तुम से तुम तक में पिछले दो महीनों से आर्य और अनु की लव स्टोरी में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। पहले आर्य ने अनु को प्रोपोज किया और फिर दोनों ने एक दूसरे के घरवालों को मनाया। हाल में आर्य वर्धन को हार्ट अटैक आया था जिसके बाद पुष्पा एक बार फिर इस शादी के खिलाफ हो गई थी। मीरा और मानसी ने तो रिश्ता टूटने का जश्न भी मना लिया था। लेकिन अब कहानी में फिर से बड़ा ट्विस्ट आ आ गया है। साथ ही अनु को राजीव भाटिया की सच्चाई पता चल गई है।

सिमरन से नाराज हुई अनु

नए एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनु अपनी बेस्ट फ्रेंड सिमरन से नाराज होगी। दरअसल, सिमरन ने अनु को नील के बारे में नहीं बताया था। अनु को लगा सिमरन ने उसका विश्वास तोड़ दिया है। इसलिए वो सिमरन से नाराज होकर दूरी बना लेती है। आर्य समझ जाता है कि अनु इसी वजह से परेशान हैं। लेकिन अनु की परेशानी की एक वजह राजीव भाटिया भी है जिसके बारे में अनु पड़ताल कर रही है। अनु को एक बार फिर से जालंधर का फोन आता है और उसे पता चलता है कि राजीव भाटिया का सच आर्य की अलमारी में मिल जाएगा।

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अनु को आर्य की अलमारी से मिले पेपर्स
अनु उस समय आर्य के घर में ही होती है। कॉल कटते ही अनु सबसे पहले आर्य की अलमारी में छानबीन शुरू कर देती है। वो सभी फाइल्स और पेपर को ध्यान से देखती है लेकिन उसे कोई खास सबूत नहीं मिलता है। तभी अलमारी में से वो एक फाइल उठाती है। उस फाइल से एक डिग्री नीचे गिर जाती है। इस पर राजीव भाटिया का नाम लिखा होता है। ऐसे कई पेपर अनु के हाथ लगते हैं जिसपर राजीव भाटिया लिखा होगा है। अनु जब छानबीन कर रही होती है तभी आर्य वहां आ जाता है। लेकिन अनु बिना कुछ बताए वहां से चली जाती है।

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अनु को पता चली सच्चाई

आगे आर्य समझ जाता है कि अनु परेशान है। वो अनु को सब सच बताने के लिए घर से निकलता है, लेकिन झेंडे उसे रोक लेता है। झेंडे कहता है कि अगर वो राजीव की सच्चाई अनु को बताएगा तो कई सच सामने आएंगे। लेकिन आर्य ने अब ठान लिया है। वो अनु के पास जाता है और खुद को ही राजीव बताता है। लेकिन राजीव के स्ट्रगल की कहानी सुन अनु इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि उसे आज भी आर्य से उतना ही प्यार है।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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