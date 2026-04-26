Tumm Se Tumm Tak Alert: आर्य ने अनु को बताई अपने अतीत की सच्चाई, सिमरन ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को दिया धोखा
तुम से तुम तक में आर्य वर्धन खुद ही अनु को अपनी पिछली जिंदगी का वो सच बता देता है जिसे सालों से छुपाया हुआ था। आर्य के अतीत का सच जानकर अनु हैरान हो जाएगी। सिमरन से टूट जाएगी दोस्ती।
टीवी सीरियल तुम से तुम तक में पिछले दो महीनों से आर्य और अनु की लव स्टोरी में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। पहले आर्य ने अनु को प्रोपोज किया और फिर दोनों ने एक दूसरे के घरवालों को मनाया। हाल में आर्य वर्धन को हार्ट अटैक आया था जिसके बाद पुष्पा एक बार फिर इस शादी के खिलाफ हो गई थी। मीरा और मानसी ने तो रिश्ता टूटने का जश्न भी मना लिया था। लेकिन अब कहानी में फिर से बड़ा ट्विस्ट आ आ गया है। साथ ही अनु को राजीव भाटिया की सच्चाई पता चल गई है।
सिमरन से नाराज हुई अनु
नए एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनु अपनी बेस्ट फ्रेंड सिमरन से नाराज होगी। दरअसल, सिमरन ने अनु को नील के बारे में नहीं बताया था। अनु को लगा सिमरन ने उसका विश्वास तोड़ दिया है। इसलिए वो सिमरन से नाराज होकर दूरी बना लेती है। आर्य समझ जाता है कि अनु इसी वजह से परेशान हैं। लेकिन अनु की परेशानी की एक वजह राजीव भाटिया भी है जिसके बारे में अनु पड़ताल कर रही है। अनु को एक बार फिर से जालंधर का फोन आता है और उसे पता चलता है कि राजीव भाटिया का सच आर्य की अलमारी में मिल जाएगा।
अनु को आर्य की अलमारी से मिले पेपर्स
अनु उस समय आर्य के घर में ही होती है। कॉल कटते ही अनु सबसे पहले आर्य की अलमारी में छानबीन शुरू कर देती है। वो सभी फाइल्स और पेपर को ध्यान से देखती है लेकिन उसे कोई खास सबूत नहीं मिलता है। तभी अलमारी में से वो एक फाइल उठाती है। उस फाइल से एक डिग्री नीचे गिर जाती है। इस पर राजीव भाटिया का नाम लिखा होता है। ऐसे कई पेपर अनु के हाथ लगते हैं जिसपर राजीव भाटिया लिखा होगा है। अनु जब छानबीन कर रही होती है तभी आर्य वहां आ जाता है। लेकिन अनु बिना कुछ बताए वहां से चली जाती है।
अनु को पता चली सच्चाई
आगे आर्य समझ जाता है कि अनु परेशान है। वो अनु को सब सच बताने के लिए घर से निकलता है, लेकिन झेंडे उसे रोक लेता है। झेंडे कहता है कि अगर वो राजीव की सच्चाई अनु को बताएगा तो कई सच सामने आएंगे। लेकिन आर्य ने अब ठान लिया है। वो अनु के पास जाता है और खुद को ही राजीव बताता है। लेकिन राजीव के स्ट्रगल की कहानी सुन अनु इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि उसे आज भी आर्य से उतना ही प्यार है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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