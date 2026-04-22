Tumm Se Tumm Tak Alert: अनु की बेइज्जती कर घर से निकालेगी मानसी, आने वाला है आर्य का खोया भाई
टीवी सीरियल तुम से तुम तक में अनु की मां पुष्पा ने अपनी बेटी की शादी आर्य से तोड़ दी है। अब मीरा इस शादी टूटने का जश्न मनाएगी। मानसी घर आई अनु को निकाल देगी और उसकी बेइज्जती करेगी।
टीवी सीरियल तुम से तुम तक में आर्य को आए हार्ट अटैक के बाद कहानी पूरी तरह से बदलने वाली है। अनु और आर्य ने बड़ी मुश्किलों से अपने परिवार को इस रिश्ते के लिए मनाया था। लेकिन आर्य को आए हार्ट अटैक के बाद पुष्पा इस शादी के खिलाफ हो गई है। दूसरी तरफ राजनंदिनी का ट्रैक भी चल रहा है। जालंधर अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। लेकिन इस बीच अनु ने भी अपने घरवालों के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया है। उसने घर में साफ बोल दिया है कि वो आर्य के सिवा किसी दूसरे शख्स से शादी नहीं करेंगी। कहानी में अंगद हसीजा की एंट्री होने वाली है
टूट गई अनु और आर्य की शादी?
तुम से तुम तक में दिखाया जाएगा कि पुष्पा ने गायत्री देवी से बेटी अनु की शादी तोड़ने की बात कर दी है। ये खबर सुनते ही अनु अपनी मां से सवाल करेंगी। यहां पुष्पा कहेगी कि जिस शख्स को हार्ट अटैक आया है उसे आआगे बच्चे होने में दिक्कत होती है। और उनकी बेटी को जिंदगी भर उनकी सेवा करनी होगी। ये सुनते ही अनु अपना जवाब दे देगी। इसके बाद वो अपनी मां को समझाएगी कि पति की सेवा करना तो पत्नी का धर्म है। इसलिए वो शादी सिर्फ आर्य से करेगी।
अनु को घर से निकाला
अगले दिन अनु आर्य के लिए खाना लेकर घर पहुंच जाएगी। लेकिन यहां मानसी उसकी बहुत बेइज्जती करती है। मानसी कहती है कि उसके घरवाले पहले ही रिश्ता तोड़ चुके हैं। ऐसे में वो क्यों उनके ब्रदर इन लॉ की जिंदगी में आ रही है। मानसी अनु को घर से निकाल देगी। ये बात अनु को बहुत बुरी लगेगी। वो दुखी मन से आर्य के घर से लौट जाएगी। वहीं आर्य उसका इंतजार करता रह जाएगा। आर्य या गायत्री को नहीं पता होता है कि मानसी ने अनु के साथ क्या किया है।
राजनंदिनी का सच आएगा सामने
अगले पल मानसी शादी टूटने वाली बात आर्य को बताने की कोशिश करेगी। गायत्री मां उसे कमरे के बाहर रोक लेगी और कहेगी कि अभी आर्य की ये सब बताना ठीक नहीं है। लेकिन आर्य सब सुन लेता है कि हार्ट अटैक की वजह से पुष्पा ने दोनों की शादी तोड़ दी है। ये सुनते ही आर्य हैरान हो जाएगा। लेकिन मीरा और मानसी इसका जश्न मनाएगी। मीरा कहेगी कि इसलिए अनु की कोई क्लास नहीं है। वहीं झेंडे जालंधर का पता लगाने में लगा हुआ है। जल्द ही जालंधर का सच सामने आएगा। अनु को राजनंदिनी की सच्चाई का पता चलेगा।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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