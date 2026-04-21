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Tumm Se Tumm Tak Spoiler: अनु- आर्य की जिंदगी में हो रही है इस शख्स की एंट्री, पुष्पा ने तोड़ दी बेटी की शादी

Apr 21, 2026 03:43 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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टीवी सीरियल तुम से तुम तक में पुष्पा ने कहानी पलट दी है। उसने बेटी अनु और आर्य की शादी तोड़ दी है और इसके पीछे की वजह आर्य को आया अटैक बताया। वहीं अनु ने झेंडे को एक वादा किया है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है।

Tumm Se Tumm Tak Spoiler: अनु- आर्य की जिंदगी में हो रही है इस शख्स की एंट्री, पुष्पा ने तोड़ दी बेटी की शादी

टीवी सीरियल तुम से तुम तक की कहानी में अब तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अन अनु और आर्य वर्धन का रिश्ता प्यार और परिवार के बीच फंसने वाला है। दोनों बे बड़ी मुश्किल से परिवार को अपने रिश्ते के लिए मनाया था। लेकिन अब पुष्पा ने इस शादी के लिए मना कर दिया है। पुष्पा नहीं चाहती कि उनकी बेटी एक ऐसे शख्स से शादी करें जो हार्ट अटैक से पीड़ित है। लेकिन कहानी का अगला ट्विस्ट सब कुछ बदलने वाला है। इसके अलावा यश वर्धन बन कर एक्टर अंगद हसीजा भी एंट्री लेने वाले हैं।

पुष्पा ने तोड़ी बेटी अनु और आर्य की शादी

दरअसल पिछले कुछ एपिसोड में आर्य वर्धन को आए हार्ट अटैक वाली कहानी दिखाई जा रही है। आर्य को हार्ट अटैक आया था जिसके बाद से अनु उनकी सेवा में लगी है। अब आर्य की सर्जरी के बाद आर्य को घर तक छोड़ने गई अनु ने एक बीवी की तरह सभी जिम्मेदारियों को उठाया। लेकिन जैसे ही वो नीचे आई तो मानसी ने ये सच बताया कि उसकी मां पुष्पा ने रिश्ते के लिए मना कर दिया है। ये सुनते ही अनु घर अपनी मां से सवाल करती है। यहां पुष्पा कहती है कि आर्य से शादी के बाद उसे पूरी जिंदगी बस सेवा करनी होगी। इसलिए वो नहीं चाहती कि उनकी बेटी के साथ ऐसा हो। लेकिन अनु भी पहली बार जवाब दे देती है कि ओव शादी करेगी तो आर्य से ही, नहीं तो किसी से भी शादी नहीं करेगी।

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अनु ने झेंडे को किया ये वादा

वहीं झेंडे CCTV फुटेज में कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसे शक होता है। वो अनु से सवाल करेगा कि वो शख्स कौन है जिससे वो बात कर रही थी। अनु बताएगी कि ये वही शख्स है जिसने उस पर अटैक करने की कोशिश की थी। झेंडे समझ जाता है कि ये शख्स जालंधर है। अनु बताती है कि उसने राजीव भाटिया के बारे में पता लगाने को कहा है। राजीव का नाम सुनते ही झेंडे हैरान हो जाता है। और अनु से वादा लेता है कि वो इस बारे में आर्य को नहीं बताएगी।

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झेंडे को मिला जालंधर का सबूत

जालंधर का पता लगाने के लिए झेंडे रघुपति को पकड़ता है। झेंडे उसे डरा कर पता लगवा लेता है कि वो झेंडे ही था जो अनु के मम्मी पापा को रिश्ते के लिए भड़का रहा था। झेंडे, रघुपति से जालंधर के बारे में सभी जानकारी देने को कहता है। वहीं अब अनु भी आर्य से शादी के लिए सिद्धि मां के शरण में जा पहुंचती है। आगे अनु और आर्य की शादी का ट्रैक दिखाया जाएगा, लेकिन अभी ऑडियंस को लंबा इंतजार करना पड़ेगा।

अंगद हसीजा की तुम से तुम तक में एंट्री

हसीजा शो में गायत्री देवी के बिछले हुए बेटे बनकर एंट्री लेने वाले हैं। इस एंट्री के साथ वर्धन परिवार के कई रहस्यों से पर्दा उठने वाला है। अंगद का किरदार कितना मजेदार होगा इसके लिए नया एपिसोड देखना होगा।

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Usha Shrivas

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Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


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