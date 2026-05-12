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Tumm Se Tumm Tak Spoiler: आर्य वर्धन की असली मां की होगी एंट्री, जालंधर-मीरा को झेंडे देगा जवाब

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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तुम से तुम तक के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जालंधर की मदद कर रही मीरा की चालाकी आर्य वर्धन के सामने आने वाली है। साथ ही इन दो नए किरदारों की होगी एंट्री।

Tumm Se Tumm Tak Spoiler: आर्य वर्धन की असली मां की होगी एंट्री, जालंधर-मीरा को झेंडे देगा जवाब

टीवी सीरियल तुम से तुम तक में आर्य वर्धन और अनु की लाइफ में जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। हाल के एपिसोड में सिमरन और नील की शादी दिखाई गई थी। अब अनु अरु आर्य की शादी का ट्रैक शुरू हो चुका है। शादी के कार्ड छप चुके हैं और वो मंदिर में भगवान के पास अपना कार्ड देने गए थे। तभी वहां सिद्धि मां आ जाती हैं। सिद्धि मां अनु और आर्य से जो कहती है उसे सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं।

आर्य वर्धन की असली मां की एंट्री

अनु और आर्य सिद्धि मां से कहते हैं कि उन्हें शादी में शामिल होना होगा। यहां सिद्धि मां कहती हैं कि उन्हें किसी कार्ड की जरूरत नहीं है। जहां मां उन्हें भेजती हैं वो वहां खुद से चली जाती हैं। आगे सिद्धि मां कहती है कि आर्य को अपनी शादी में किसी अपने को जरूर बुलाना होगा। आर्य और अनु उस अपने के बारे में समझ नहीं पाते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये अपना कौन है जिसे शादी में बुलाना जरूरी है। बताया जा रहा है ये अपना कोई और नहीं बल्कि आर्य की असली मां है। जल्द शो में आर्य की असली मां की एंट्री होने वाली है।

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यशवर्धन आने वाला है

दूसरी तरफ गायत्री को शादी की तैयारी के बीच अपने बेटे यशवर्धन की याद आएगी। तो मतलब शो में अब यशवर्धन की एंट्री जल्द दिखाई जा सकती है। नए किरदारों की एंट्री से कहानी एकदम नया मोड़ लेने वाली है।

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जालंधर को मिलेगा झेंडे से जवाब

नए एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आर्य, झेंडे से पूछेगा कि जालंधर का क्या हुआ इसके जवाब में झेंडे कहेगा कि उसने कड़ी तैयारी की हुई है। जालंधर शादी में कुछ तो जरूर करने वाला है लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं होगा। ये सुनते ही आर्य रिलैक्स हो जाता है। झेंडे ने जालंधर पर नजर रखे हुए हैं। उसे समझ आएगा कि जालंधर लगातार किसी के टच में हैं। जब वो छानबीन शुरू करेगा तो हैरान हो जाएगा कि जालंधर की मदद मीरा कर रही है। जालंधर ने आर्य की खुशी अनु को छीनने का प्लान बना लिया है।

मीरा की चालाकी

नए एपिसोड में दिखाया जाएगा कि मीरा की चालाकी आर्य के सामने आने वाली है। ये सच भी कि वही जालंधर के साथ मिली हुई है। इसके बाद मीरा हमेशा के लिए आर्य की जिंदगी से दूर हो जाएगी।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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