Tumm Se Tumm Tak: मीरा की लगाई आग की वजह से आर्य से दूर होगी अनु, गोपाल को आया हार्ट अटैक

संक्षेप:

टीवी सीरियल तुम से तुम तक में अनु और आर्यवर्धन के बीच दूरी आने वाली है। मीरा की लगाई आग की वजह से शर्मा परिवार में दिक्कतें आने वाली है। लेकिन सच जानने के बाद आर्य, मीरा से बदला लेगा।

Jan 12, 2026 04:18 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
टीवी सीरियल तुम से तुम तक का आने वाला एपिसोड मजेदार होने वाला है। अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते को बुरी नजर लगने वाली है। नए एपिसोड में दिखाया जाएगा कि मीरा ने दोनों के रिश्ते में जो आग लगाई है उसका असर दोनों परिवारों को नुकसान पहुंचाने वाला है। मीरा ने अनु के पापा को आर्यवर्धन के को गले लगाने वाला वीडियो दिखा दिया है। साथ ही ये भी बता दिया कि दोनों का अफेयर चल रहा है। अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें सुन और वीडियो देख गोपाल को हार्ट अटैक आ जाएगा।

गोपाल को आया हार्ट अटैक

आर्य ने अनु को प्रपोज करने के लिए तगड़ी अरेंजमेंट की हुई थी। अनु भी साड़ी पहनकर अपने दिल की बात कहने आती है। दोनों साथ में निकलते हैं तभी अनु को एक फोन आता है। लेकिन साइलेंट होने की वजह वो अपनी मम्मी पुष्पा से बात नहीं कर पाती। इस बीच आर्य, अनु के लिए आइसक्रीम लेने गाड़ी से बाहर आता है। तभी अनु अपना फोन देखती है और उसे पता चलता है कि पापा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। अनु बिना आर्य क बताए गाड़ी से बाहर निकलती है और सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाती है। डॉक्टर अनु को बताते हैं कि गोपाल को मामूली चक्कर नहीं आए थे, बल्कि हार्ट अटैक था। अनु ये सुनते ही हैरान हो जाती है।

आर्य से दूर होगी अनु

होश में आने के बाद गोपाल बेटी अनु से नाराज होंगे। वो आर्य से रिश्ते का सच जानना चाहेंगे। गोपाल को अनु और आर्य के रिश्ते से परेशानी होगी। वो नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी उस ऑफिस में काम करें। आर्य से दूर रहने को बात भी कहेंगे। मीरा की इस चाल की वजह से आर्य और अनु में दूरी आ जाती है।

अनु मीरा से लेगी बदला

बाद में झेंडे आर्य को बताएगा कि मीरा ने अनु के पापा गोपाल को उनके रिश्ते के बारे में बताया है। ये सुनते ही आर्य गुस्स्से से लाल हो जाएगा और मीरा के खिलाफ सख्त एक्शन लेगा। वही अनु भी अपना बदला मीरा से लेती दिखेगी।

