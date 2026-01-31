Hindustan Hindi News
Tum Se Tumm Tak: अनु ने आर्य से तोड़ा रिश्ता, झेंडे ने मम्मी-पापा से की बदतमीजी, आएगा ये बड़ा ट्विस्ट

Tum Se Tumm Tak: अनु ने आर्य से तोड़ा रिश्ता, झेंडे ने मम्मी-पापा से की बदतमीजी, आएगा ये बड़ा ट्विस्ट

संक्षेप:

टीवी सीरियल तुम से तुम तक में अनु ने आर्यवर्धन से अपने सारे रिश्ते तोड़ने का फैसला कर लिया है। वहीं झेंडे अनु के घर आकर मम्मी पापा से बदतमीजी करता है। अनु इसका जवाब देगी और आर्य से और दूरी बढ़ जाएगी।

Jan 31, 2026 04:14 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
टीवी सीरियल तुम से तुम में आर्यवर्धन ने अनु को कश्मीर की वादियों में प्रपोज कर दिया था। दोनों ने कश्मीर में एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम भी बिताया। लेकिन अब कहानी आगे बढ़ चुकी है। आर्य किडनैपिंग के बाद अपने ऑफिस में अनु की तलाश कर रहा है। इसी बीच सभी लोग आर्य के चेहरे की खुशी के पीछे का राज जानना चाहते हैं। आर्य वो पल याद करने लगता है जब उसने अनु को I love you कहा था। लेकिन वो कहता है कि उसकी जान झेंडे और मीरा की वजह से बची है। दूसरी तरफ अनु ने आर्य को रिश्ते के लिए मना कर दिया है।

आर्य से रिश्ता तोड़ रही है अनु

आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनु अपने पिता को किए वादे की निभाने के लिए आर्य से अपने सारे रिश्ते तोड़ लेती है। वो कहती है कि अब सब खत्म, उनके रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता है। ये सुनते ही आर्य के पैरों के तले से जमीन घिसक जाती है। दूसरी तरफ अनु अपने पेरेंट्स को खुश करने में लगी है। वो अपने पापा को कहती है कि उसने आर्य से साफ मना कर दिया है कि उनके रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। अनु कहती है कि आर्य सर से उसकी दोस्ती कुछ समय पुरानी ही थी जबकि उसके पेरेंट्स का साथ 19 सालों का हैं। ये सुनते ही गोपाल और पुष्पा अंदर ही अंदर खुश हो जाते हैं और बेटी की शादी डॉक्टर मोहित से फिक्स कर देंगे।

झेंडे ने की अनु के पेरेंट्स से बदतमीजी?

इसी बीच झेंडे घर में एंट्री लेने वाला है। वो अनु के पेरेंट्स से थोड़े रूखे अंदाज में बात करेगा जो अनु को पसंद नहीं आएगा। वो साफ कह देगी कि मिस्टर झेंडे उनकी मम्मी पापा से ऐसे बात नहीं कर सकते। दोनों के बीच बहस होती है और अनु आर्य के रिश्ते की दरार बढ़ जाती है। लेकिन आर्य हार नहीं मानेगा। वो अनु को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है।

