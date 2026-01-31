Tum Se Tumm Tak: अनु ने आर्य से तोड़ा रिश्ता, झेंडे ने मम्मी-पापा से की बदतमीजी, आएगा ये बड़ा ट्विस्ट

संक्षेप: टीवी सीरियल तुम से तुम तक में अनु ने आर्यवर्धन से अपने सारे रिश्ते तोड़ने का फैसला कर लिया है। वहीं झेंडे अनु के घर आकर मम्मी पापा से बदतमीजी करता है। अनु इसका जवाब देगी और आर्य से और दूरी बढ़ जाएगी।

टीवी सीरियल तुम से तुम में आर्यवर्धन ने अनु को कश्मीर की वादियों में प्रपोज कर दिया था। दोनों ने कश्मीर में एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम भी बिताया। लेकिन अब कहानी आगे बढ़ चुकी है। आर्य किडनैपिंग के बाद अपने ऑफिस में अनु की तलाश कर रहा है। इसी बीच सभी लोग आर्य के चेहरे की खुशी के पीछे का राज जानना चाहते हैं। आर्य वो पल याद करने लगता है जब उसने अनु को I love you कहा था। लेकिन वो कहता है कि उसकी जान झेंडे और मीरा की वजह से बची है। दूसरी तरफ अनु ने आर्य को रिश्ते के लिए मना कर दिया है।

आर्य से रिश्ता तोड़ रही है अनु आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनु अपने पिता को किए वादे की निभाने के लिए आर्य से अपने सारे रिश्ते तोड़ लेती है। वो कहती है कि अब सब खत्म, उनके रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता है। ये सुनते ही आर्य के पैरों के तले से जमीन घिसक जाती है। दूसरी तरफ अनु अपने पेरेंट्स को खुश करने में लगी है। वो अपने पापा को कहती है कि उसने आर्य से साफ मना कर दिया है कि उनके रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। अनु कहती है कि आर्य सर से उसकी दोस्ती कुछ समय पुरानी ही थी जबकि उसके पेरेंट्स का साथ 19 सालों का हैं। ये सुनते ही गोपाल और पुष्पा अंदर ही अंदर खुश हो जाते हैं और बेटी की शादी डॉक्टर मोहित से फिक्स कर देंगे।