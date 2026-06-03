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रक्षित के सामने आई अपराजिता की शादी का सच, प्रपोजल से पहले लगा झटका

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Tum Dena Saath Mera: स्टार प्लस के सीरियल तुम देना साथ मेरा के लेटेस्ट एपिसोड में रक्षित के सामने अपराजिता के शादीशुदा होने का सच सामने आ गया है। वहीं, अपराजिता अब जल्द ही ललित की सच्चाई भी अपने परिवार के सामने लेकर आएगी। 

रक्षित के सामने आई अपराजिता की शादी का सच, प्रपोजल से पहले लगा झटका

स्टार प्लस के सीरियल ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा बहुत ही कम टाइम में लोगों का पसंदीदा शो बनता जा रहा है। स्क्रीन पर रक्षित और अपराजिता की केमिस्ट्री को पसंद किया जा रहा है। शो के लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिला कि रक्षित अपराजिता को प्रपोज करने पहुंच जाता है। अपराजिता अपनी बहन की सगाई के लिए मंदिर में होती है। वहीं, रक्षित पहुंच जाता है।

अपराजितो को प्रपोज करने पहुंचा रक्षित

रक्षित अपराजिता को फोन करके अलग से मिलने बुलाता है अपराजिता वहां उससे मिलने जाती है। वो अपराजिता को कुछ कह पाता कि उससे पहले ही उसकी नजर अपराजिता के मंगलसूत्र पर पड़ जाती है। अपराजिता के मंगलसूत्र को देख रक्षित परेशान हो जाता है।

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ललित से हुई रक्षित की मुलाकात

रक्षित उस बारे में सोच ही रहा होता है कि वहां ललित आ जाता है। ललित अपराजिता को आवाज देता है। इसके बाद वो रक्षित को बताता है कि अपराजिता का पति है। रक्षित कुछ कह पाता उससे पहले वहां अपराजिता के पिता भी आ जाते हैं। वो रक्षित से पूछते हैं कि वो यहां क्या करने आया है। रक्षित झूठ बोलता है। वो कहता है कि उसे पता चला कि उनकी छोटी बेटी की सगाई हो रही है, तो बस बधाई देने आ गया।

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ललित की अपराजिता के खिलाफ एक और चाल

रक्षित सगाई होने के बाद वहां से चला जाता है। अपराजिता रक्षित को ढूंढ रही होती है कि तभी ललित सब घरवालों के सामने एक और चाल चलता है। वो कहता है कि वो अपराजिता से माफी मांगना चाहता है, और उन दोनों के बीच जो भी गलतफहमी हुई है वो उसे दूर करके अपराजिता के साथ दोबारा शादी करेगा। घरवाले इस बात पर बहुत खुश होते हैं।

घरवालों के सामने ललित की सच्चाई लाएगी अपराजिता

आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अपराजिता पूरे घर के सामने ललित से शादी करने से मना कर देगी। वो जल्द ही अपने घरवालों के सामने ललित की सच्चाई लेकर आएगी। अपराजिता और रक्षित के फैंस को जल्द ही दोनों की कहानी आगे बढ़ती दिख सकती है।

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ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा की शुरुआत इसी साल अप्रैल के महीने में हुई है। इस शो में शब्बीर अहलूवालिया और श्रिती झा लीड रोल में नजर आ रहे हैं। ये दूसरी बार है जब शब्बीर और श्रिती स्क्रीन पर साथ नजर आ रहे हैं। इस शो की लोकप्रियता इस चीज से समझी जा सकती है कि शो की आईएमडीबी रेटिंग 9. 2 है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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