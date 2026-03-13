राजन शाही ने ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए दांव पर लगा दिया अनुपमा? यहां समझें टीआरपी का खेल
ये रिश्ता क्या कहलाता है की टीआरपी काफी समय से डाउन थी, वीक 9 में कुछ सुधार हुआ तो लोग लिख रहे हैं कि राजन शाही ने ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए अनुपमा को दांव पर लगा दिया। यहां जानिए पूरा मामला।
टीवी शोज से दर्शकों का काफी अटैचमेंट होता है। वजह ये है कि डेलीसोप रोजाना उनके रूटीन का एक हिस्सा बन जाते हैं। हर हफ्ते दर्शकों को टीआरपी का बेसब्री से इंतजार रहता है। लोग चेक करते हैं कि उनका फेवरिट सीरियल नंबर 1 पर है या नहीं। स्टार प्लस के शो अनुपमा, ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए काफी क्रेज दिखता है। बीते कुछ वक्त से टॉप पर रहने वाला ये रिश्ता क्या कहलाता है की टीआरपी काफी ड्रॉप थी। जब इसकी टीआरपी थोड़ी बेहतर हुई तो लोग राजन शाही पर टीआरपी में गड़बड़ी करवाने का आरोप लगा रहे हैं। चलिए पूरा मामला जानते हैं।
क्या राजन शाही ने चली चाल?
ये रिश्ता क्या कहलाता है की टीआरपी कुछ वक्त से डाउन थी। 9वें सप्ताह में इसकी रेटिंग बढ़ गई। अब लोग कह रहे हैं कि राजन शाही ने एक स्ट्रैटजी के तहत ऐसा किया है। शो का कॉन्टेंट इसके लिए जिम्मेदार नहीं। एक यूजर ने रेडिट पर लिखा है, क्या राजन ने ये रिश्ता के लिए अनुपमा की कुर्बानी दी। यूजर ने दावा किया है कि ये रिश्ता का रन टाइम घटा दिया है और अनुपमा का रन टाइम बढ़ा है। लिखा है, 'उन लोगों ने ये रिश्ता क्या कहलाता है का रनटाइम 17 मिनट घटाकर अनुपमा का टाइम बढ़ा दिया है। इस वजह से अनुपमा की ऐवरेज टीआरपी कम हुई और ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एवरेज टीआरपी बढ़ गई। ये लोग पहले भी ऐसा कर चुके हैं लेकिन इस बार अनुपमा 2.0 के नीचे पहुंच गया।'
लोगों का रिएक्शन
लोग इस पर तरह-तरह के कमेंट्स लिख रहे हैं। एक ने लिखा है, गंगा माई की बेटियां पिछले हफ्ते सेकंड पोजिशन पर था इस बार इतना लो क्यों है। एक ने जवाब दिया है 5वें नंबर है क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल था। टीआरपी फ्लक्चुएशन के जवाब पर एक ने जवाब दिया है, 'अनुपमा भले ही उनका हिट शो हो लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है उनका लेगेसी शो है, करीब 2 दशक हो गए हैं।'
क्या है शो की टीआरपी
टीआरपी का मतलब होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। किसी शो को कितने लोग देख रहे हैं, इसे पीपल मीटर से कैलकुलेट करके शो की पॉप्युलैरिटी चेक की जाती है। भारत में इसे BARC (Broadcast Audience Research Council) नाम की संस्था मापती है और रिलीज करती है। पूरे भारत में करोड़ों घर हैं, लेकिन BARC हर घर में जाकर नहीं देखता। उन्होंने पूरे देश में लगभग 45,000 से 50,000 घरों को चुना है, जिन्हें 'Panel Homes' कहा जाता है। इन घरों के टीवी सेट में एक विशेष डिवाइस लगाया जाता है जिसे 'Bar-O-Meter' कहते हैं। यह डिवाइस रिकॉर्ड करता है कि उस घर में कौन सा चैनल, कौन सा शो और कितनी देर तक देखा गया। टीआरपी दो चीजों से निर्धारित होती है। कितने अलग-अलग लोगों ने शो को कम से कम 1 मिनट के लिए देखा, इसे रीच कहते हैं। उन लोगों ने शो को कितनी देर तक देखा?
कैसे पड़ा अनुपमा और ये रिश्ता पर फर्क
टीआरपी का औसत निकालने के लिए कुल देखे गए टाइम को शो के कुल रन टाइम से डिवाइड करते हैं। अब अगर किसी शो का रन टाइम बढ़ा दिया गया तो उसकी टीआरपी घटने का चांस बढ़ जाता है। अगर शो 1 घंटा लंबा है तो दर्शक को उतनी देर तक टीवी के सामने बांधे रखना कठिन है। अगर कहानी में दम नहीं हुआ और दर्शक बीच में उठ गया या चैनल बदल दिया तो ऐवरेज स्पेंट टाइम गिर जाएगा।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
