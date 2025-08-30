TRP रिपोर्ट कार्ड: अनुपमा ने दी तुलसी को मात, सबसे ज्यादा देखे गए ये 5 सीरियल

33 हफ्ते की TRP रिपोर्ट सामने आ गई है। इस हफ्ते टॉप 5 पर बने ये शोज ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। इस लिस्ट में अनुपमा से लेकर क्योंकि की सास भी कभी बहू थी जैसे शोज शामिल हैं।

टीवी शो ऑडियंस के लिए सबसे सबसे बड़े एंटरटेनमेंट का साधन हैं। कई ऐसे शोज हैं जो TRP की रेस में सालों से टॉप 5 में बने हुए हैं। वहीं कुछ नई शोज इन्हें पॉजिशन को टक्कर दे रहे हैं। पिछले कुछ समय में अनुपमा, ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे शोज अपनी जगह पर बने हुए हैं। लेकिन इन्हें टक्कर देने के लिए स्मृति ईरानी भी तुलसी बन वापस आ गई हैं। ऐसा माना जा रहा था कि तुलसी की स्क्रीन पर वापसी अनुपमा के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। लेकिन BARC इंडिया की रेटिंग के मुताबिक अनुपमा को हिला पाना इतना आसान नहीं। ये शो 33 हफ्ते की TRP रेटिंग में टॉप पर बना हुआ है।

अनुपमा BARC इंडिया ने 33 वें हफ्ते की TRP जारी की है। इस रेटिंग के मुताबिक राजन शाही का शो अनुपमा 2.3 रेटिंग के साथ नंबर 1 पर बना हुआ है। इस शो में रुपाली गांगुली लीड अनुपमा का किरदार निभा रही हैं। ऑडियंस को अंश और प्रार्थना की शादी और गौतम का मौजूदा ट्रैक पसंद आ रहा है।

ये रिश्ता क्या कहलाता है दूसरे नंबर पर राजन शाही का दूसरा पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। TRP में इस शो को 2.0 की रेटिंग मिली है। शो का ट्रैक अरमान और अभिरा के वापस साथ आने का दिखाया जा रहा है।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी तीसरे नंबर पर स्मृति ईरानी का सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी बना हुआ है। इस शो 1.9 की रेटिंग मिली है। स्मृति ने इस शो के साथ कई सालों बाद स्क्रीन पर वापसी की है। तुलसी के किरदार में उन्हें पसंद किया जा रहा है।

तारक मेहता का उल्टा चश्मा चौथे नंबर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा बना हुआ है। इस शो को 1.9 की रेटिंग मिली है। इस समय इस कॉमेडी शो में डायन ट्रैक चल रहा है जिसे ऑडियंस पसंद कर रही है। ये शो भी पिछले कई सालों से TRP की लिस्ट में टॉप पर बना हुआ है।