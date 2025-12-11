Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
TRP report 11 december top 10 hindi serials shocking change ganga maa ki betiyaan number 3 from 10 beats ye rishta
इस हफ्ते की टीआरपी में बड़ा उल्टफेर, पिछले हफ्ते 10 पर रहा ये शो नंबर तीन पर पहुंचा

संक्षेप:

Top 10 Hindi Serials: 48वें हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट में बड़ा उल्टफेर देखने को मिला है। पिछले हफ्ते नंबर 10 पर रहा शो इस हफ्ते नंबर 3 पर पहुंच गया है। यहां चेक करें टॉप 10 सीरियल्स की पूरी लिस्ट। 

Dec 11, 2025 03:04 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने आज यानी 11 दिसंबर को टॉप 10 हिंदी सीरियल्स की लिस्ट जारी कर दी है। 48वें हफ्ते की लिस्ट में बड़ा उल्टफेर देखने को मिला है। पिछले हफ्ते नंबर 10 पर रहा टीवी सीरियल इस हफ्ते नंबर तीन पर आ गया है। वहीं, अनुपमा की टीआरपी में भी कमी देखने को मिली है। आइए जानते हैं इस हफ्ते के टॉप 10 हिंदी सीरियल्स के नाम।

अनुपमा: हर हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी नंबर 1 पर अनुपमा है। हालांकि, अनुपमा की टीआरपी में इस हफ्ते गिरावट देखने को मिली है। पिछले हफ्ते शो की टीआरपी 2.2 थी। वहीं, इस हफ्ते शो की टीआरपी 2.1 रिकॉर्ड की गई है।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 हर हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी नंबर दो पर है। पिछले हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी शो की टीआरपी 1.9 रिकॉर्ड की गई है।

गंगा मां की बेटियां: लिस्ट में तीसरे नंबर पर शो गंगा मां की बेटियां है। पिछले हफ्ते ये शो 1.7 टीआरपी के साथ नंबर 10 पर था। इस हफ्ते शो की टीआरपी 1.8 थी।

उड़ने की आशा-सपनों का सफर: लिस्ट में चौथे नंबर पर शो उड़ने की आशा- सपनों का सफर है। शो पिछले हफ्ते भी नंबर चार पर था।

तुम से तुम तक: लिस्ट में 5वें नंबर पर शो तुम से तुम तक है। इस शो की टीआरपी 1.8 दर्ज की गई है। पिछले हफ्ते ये शो नंबर 6 पर था।

टॉप 10 में इन शोज के भी नाम

वसुधा लिस्ट में छठे नंबर पर वसुधा है। ये शो पिछले हफ्ते नंबर सात पर था। शो की टीआरपी 1.8 रिकॉर्ड की गई है। लिस्ट में 7वें नंबर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। शो की टीआरपी 1.7 रिकॉर्ड की गई है। पिछले हफ्ते ये शो 9 नंबर पर था। 8वें नंबर पर शो उड़ने की आशा है। शो की टीआरपी 1.7 रिकॉर्ड की गई है। 9वें नंबर पर शो लाफ्टर शेफ्स है। शो की टीआरपी 1.7 रिकॉर्ड की गई है। 10वें नंबर पर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। शो की टीआरपी 1.6 रिकॉर्ड की गई है। ये शो पिछले हफ्ते शो नंबर 5 पर था।

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें

